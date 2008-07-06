مکانیزم مولکولی ارتباط میان فشار خون بالا و ابتلا به دیابت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از بیماران متاثر از فشار خون بالا با گذشت زمان به دیابت نیز مبتلا می شوند. اکنون گروهی از دانشمندان مدرسه مهندسی دانشگاه کالیفرنیا در ساندیگو مکانیزمی مولکولی را در موشهای صحرایی کشف کردند که می تواند در خصوص این آسیبهای متابولیکی توضیح دهد.

این مکانیزم SHR را تولید می کند. SHR یا "فشارخون خود به خودی موش صحرایی" نوعی فرایند از پیش تعیین شده در توسعه فشار خون بالا است.

براساس گزارش واشنگتن پست، نتایج این یافته ها که در مجله عملی "فشار خون" منتشر شده است برای افرادی که از چاقی مفرط و فشار خون رنج می برد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت افراد مبتلا به فضارخون بالا و چاقی مفرط بیش از سایر افراد در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند.

SHR این مکانیزم مولکولی که موجب مقاومت انسولینی می شود در موش صحرایی باعث می شود که در خون این حیوانات میزان زیادی آنزیم پروتئاز دیده شود. پروتئاز پروتئینها را تجزیه می کند.

این فعالیت پروتئاز بخشی از فضای خارج سلولی بسیاری از گیرنده های پروتئینی را تخریب می کند که یکی از این گیرنده ها گیرنده انسولین است. این فرایند منجر به مقاومت انسولینی می شود.

همچنین پروتئاز باعث نابودی تعداد قابل توجهی از CD18 می شود. CD18 گیرنده مهمی روی سطوح گلبولهای سفید خون است. این گلبولها مسئول مبارزه با عفونتها هستند که پس از نابودی CD18 به دیواره های رگهای خونی نشست می کنند و به این ترتیب عملکرد سیستم ایمنی مختل می شود.