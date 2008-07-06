همایش"رواق منظر" با تاکید بر سند چشم انداز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش آموزش تشکیلاتی "رواق منظر" ویژه اعضای مجمع مرکزی و شوراهای استانی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان 17 لغایت 24 تیر ماه سال جاری با حضور بیش از 500 دانش آموز دختر و پسر در اردوگاه اردوبهشت مشهد مقدس برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، محتوای برنامه های این همایش منطق بر سند چشم انداز 10 ساله اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بوده و شامل برگزاری انتخابات مجمع مرکزی جدید به تفکیک 30 دانش آموز دختر و پسر و برگزاری هم اندیشی های تربیتی با موضوعات محوریت ولایت، خودشناسی، امام یاوان عصر ظهور با حضور مبلغین مرکز فرهنگی - تبلیغی آینده سازان، برگزاری جلسات کارگروهی - آموزشی با هدف ایجاد مهارت های شناسایی، جذب و سازماندهی زبده گان دانش آموز است.

در ادامه این گزارش آمده است: جلسات توجیهی شامل توجیه برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در سال جاری با حضور دبیر کل و معاونین حوزه های ستادی، تبیین جایگاه شوراها در ساختار تشکیلاتی و تبیین برنامه های مرکز فرهنگی - تبلیغی آینده سازان از دیگر برنامه های همایش رواق منظر می باشد.

در این همایش دانش آموزان ضمن نقد و بررسی عملکرد مجمع و شورا در سال گذشته، تجربیات خود را در این مسیر با یکدیگر مطرح و به تبادل نظر می پردازند.

اختتامیه این همایش با حضور نماینده مقام معظم رهبری در رواق دارالهدایه در حرم مطهر رضوی برگزار و دانش آموزان ضمن تجدید میثاق با ولایت و آشنایی با مطالبات رهبر معظم انقلاب از آنها، آماده حرکتی منسجم و الهی در مسیر تحقق چشم انداز 10 ساله اتحادیه خواهند شد.