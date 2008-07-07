60 هزار نفر در نوبت استفاده از خدمات بهزیستی خراسان رضوی هستند

دکتر تهمینه شکیب پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: انتظار در نوبت یکی از بزرگترین مشکلات مددجویان این سازمان به حساب می آید.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان با بیان اینکه رویکرد این سازمان مستمری بگیر کردن مددجویان نیست گفت: ایجاد اشتغال و تولید برای افراد تحت پوشش مهمترین رسالت بهزیستی استان است.

شکیب اظهار داشت: هم اکنون حدود 110 هزار مددجو تحت پوشش این سازمان در استان قرار دارند که اگر معتادان پاک شده نیز لحاظ شوند رقم فوق به مراتب بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از 30 هزار کارت پیگیری درمان اعتیاد در بین بیمارانی که به مرکز اعتیاد بهزیستی مراجعه کرده اند توزیع شده است.

شکیب افزود: هم اینک 11 هزار معلول سرپرست خانوار و زن سرپرست در خراسان رضوی بدون مسکن وجود دارند که در سال گذشته برای هزار و 640 نفر از این افراد اقداماتی صورت گرفت.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات بزرگ مددجویان بهزیستی به خصوص افراد معلول سرپرست خانوار و زنان سرپرست خانوار تامین مسکن بوده که برای حل آن بیش از 9 هزار و 300 واحد مسکونی در خراسان رضوی نیاز است.

شکیب به اعتبارات این بخش اشاره و تصریح کرد: از ابتدای امسال تا کنون اعتبار خاصی برای احداث و یا خرید مسکن مددجویان تحت پوشش بهزیستی پیش بینی نشده است اما یک هزار و 500 پرونده آماده پرداخت 40میلیون ریال کمک بلاعوض در این استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: برای جبران کمبودهای مسکن مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی تعاونی مسکن مهر باید بخشی از نیاز این قشر از جامعه را مد نظر قرار داده و جهت برخورداری آنها از مسکن امتیازاتی نیز قائل شد.