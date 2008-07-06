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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۱

بنیاد شهید با ناشران خصوصی مشارکت می‌کند

مدیر کل انتشارات و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران از حمایت از نویسندگان حوزه ایثار و شهادت و مشارکت با ناشران خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فقیه مدیرکل انتشارات و اطلاع رسانی بنیاد شهید گفت: از آنجا که بنیاد نهادی متولی و جریان ساز در حوزه ایثار و شهادت است قصد دارد نویسندگانی را که درباره شهدای پیش و در جریان انقلاب، شهدای ترور، زندانیان سیاسی مسلمان انقلابی، شهدای مبارزه با مواد مخدر و اشرار و همچنین شهدای بین الملل و... آثاری را خلق می کنند، مورد حمایت قرار دهد.

وی با اشاره به همکاری این دستگاه با بخش خصوصی افزود: با توجه به استانداردهای تعیین شده در کمیسیون انتشارات بنیاد، قصد داریم کتابهای داستانی و آثاری را که دارای جاذبه عمومی با موضوعات ایثار و شهادت هستند با مشارکت ناشران خصوصی منتشر کنیم.

کد مطلب 711466

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