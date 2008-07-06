آذربایجان شرقی همچنان به دنبال خرید امتیاز یک تیم لیگ برتری

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: این اظهارات در حالی از سوی مدیران ارشد استانی، مسئولان ورزشی و نیز برخی از نمایندگان آذربایجان شرقی مطرح می شود که بسیاری از تیمهای حاضر در لیگ برتر و لیگ یک اقدامات خود را برای جذب کادر فنی و بازیکنان مورد نظر آغاز کرده اند.

با این اوصاف، عدم مشخص شدن تکلیف حضور یا عدم حضور یک تیم از تبریز در لیگ برتر موجب سردرگمی اهالی ورزش در این استان شده است.

به اعتقاد کارشناسان، عدم حصول نتیجه در ادعای مسئولان نسبت به خرید یکی از تیمهای لیگ برتری در تبریز، موجب سرخوردگی و یاس و نا امیدی ورزش دوستان در این خطه ورزش خیز خواهد شد.

با اینحال اما مسئولان مربوطه همچنان بر تلاشهای خود برای انتقال امتیاز یکی از تیمهای دولتی لیگ برتر به آذربایجان شرقی تاکید دارند.

در این میان، استاندار آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگاران بر تلاشهای گسترده برای خرید امتیاز یکی از تیمهای لیگ برتری و انتقال به شهر تبریز تاکید کرد.

محمد معمارزاده افزود: طی روزهای گذشته نامه های مختلفی به مقامات عالی رتبه دولت نوشته و از آنان درخواست کرده ایم نسبت به انتقال امتیاز یکی از تیمهای دولتی حاضر در لیگ برتر به آذربایجان شرقی مساعدتهای لازم را مبذول فرمایند.

وی ادامه داد: شخص آقای احمدی نژاد و آقایان سعیدلو، علی آبادی و محرابیان از جمله مسئولان عالی رتبه دولتی هستند که با آنان در خصوص انتقال یکی از تیمهای لیگ برتری به آذربایجان شرقی مذاکراتی انجام شده است.

استاندار آذربایجان شرقی در عین حال تصریح کرد: تاکنون هیچ پاسخ قطعی در خصوص موافقت یا رد درخواست آذربایجان شرقی برای خرید و انتقال یکی از تیمهای دولتی لیگ برتر به این استان از سوی مقامات یاد شده ارائه نشده است.

معمارزاده انتقال یکی از تیمهای دولتی حاضر در لیگ برتر به تبریز را یک خواست عمومی و به حق مردم منطقه دانست و گفت: مدیریت استان و نمایندگان آذربایجان شرقی تمام توان خود را برای تحقق این خواست مردم به کار خواهند بست.

عالی ترین مقام اجرایی آذربایجان شرقی ضمن انتقاد شدید از تجمیع تیمهای دولتی در تهران بیان داشت: چه لزومی دارد باشگاه ‌هایی که سالانه از بودجه کشور میلیاردها تومان هزینه می کنند در تهران جمع شوند اما در نتیجه گیری و جذب تماشاگر نیز موفق نباشند؟

وی با بیان اینکه در راستای اهداف عدالت محور دولت باید تمام استانهای کشور از امکانات و اعتبارات باشگاه‌های دولتی بهره مند شوند، افزود: این سیاست ضمن جذب تماشاگر برای باشگاه‌های یاد شده در توسعه ورزش مناطق مختلف کشور نیز نقش به سزایی خواهد داشت.

از سوی دیگر، رئیس هیئت فوتبال آذربایجان‌شرقی نیز از مثبت بودن جلسه مجمع نمایندگان مجلس استان با رئیس جمهور برای انتقال امتیاز تیم لیگ برتری خبر داد.

جواد ششگلانی افزود: در این جلسه و با نظر مساعد رئیس جمهور نتایج مثبتی درزمینه انتقال امتیاز یک تیم لیگ برتری به آذربایجان ‌شرقی حاصل شد.

وی عنوان کرد: تا اواسط هفته آینده نتیجه قطعی این جلسه و نام تیم انتقالی به تبریز مشخص خواهد شد.

به گفته وی، تیمهای فوتبال دولتی به خصوص تیمهای پایتخت در اولویت سازمان تربیت بدنی برای انتقال به سایر شهرستانها قرار دارد.