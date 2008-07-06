سئوالات نمایندگان از وزرا به موقع در دستور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، داریوش قنبری در جلسه علنی امروز یکشنبه با استناد به ماده 193 آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: هنگامی که نمایندگان سئوالی را از وزرا مطرح می کنند وزیر باید ظرف یک هفته درکمیسیون تخصصی مجلس حضور یابد اما در مجلس هشتم هیئت رئیسه ضمن بی توجهی به ماده 192 با عدم قرائت به موقع تذکرات مکتوب نمایندگان، ماده 193 را نیز نادیده می گیرد.

وی یاد آورشد: سئوال و تذکر دو ابزارنظارتی مجلس است و من از یکی از وزرا سئوالی را مطرح کرده ام اما تا کنون این سئوال در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است.

لاریجانی در پاسخ گفت: مسئله را پیگیری می کنیم تا در صورت طرح سئوال از وزرا وزیر به موقع دعوت شود.