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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۲

اختصاصی مهر /

تمبر یادبود "دانشگاه تمدن ساز ؛ تمدن نوین ایرانی اسلامی" طراحی شد

تمبر یادبود "دانشگاه تمدن ساز ؛ تمدن نوین ایرانی اسلامی" طراحی شد

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از طراحی تمبر یادبود "دانشگاه تمدن ساز؛ تمدن نوین ایرانی اسلامی" خبر داد و گفت: وزارت علوم برنامه پنج ساله ای جهت بسترسازی برای تحقق دانشگاه تمدن ساز تدوین کرده و جزئیات آن نیز اعلام شده است.

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: موضوع تمبر دانشگاه تمدن ساز با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح شده و امیدواریم اقدامات لازم برای چاپ این تمبر به موقع انجام و در آغاز مهر ماه رونمایی شود. 

وی با یادآوری چاپ کتاب دانشگاه تمدن ساز با محوریت تمدن ایرانی اسلامی و توزیع آن در دستگاهها و مراکز فرهنگی از جمله حوزه های علمیه و دانشگاهها گفت: کتاب دانشگاه تمدن ساز مانیفست فرهنگی وزارت علوم است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود : کتاب دانشگاه تمدن ساز دربرگیرنده اهداف، رویکردها، ماموریت ها و استراتژی های حوزه فرهنگی وزارت علوم و دانشگاهها است که همراه با پیام وزیر و مقدمه دکتر خرمشاد معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم چاپ شده است.

دکتر اسلامی با تاکید بر اینکه مفهوم دانشگاه تمدن ساز برای وزارت علوم یک مفهوم کلیدی است، جامعه هدف این کتاب را محدود به دانشگاهها ندانست و خاطرنشان کرد: کتاب دانشگاه تمدن ساز برای کل حوزه فرهنگی کشور ارسال می شود تا در جریان مبانی برنامه فرهنگی و سیستماتیک وزارت علوم قرار بگیرند.

کد مطلب 711489

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