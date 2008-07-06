به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسانی معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره فعالیتهای این سازمان در جمع خبرنگاران گفت: در تابستان امسال ما دو سه برنامه شاخص داریم که به صورت خاص با باشگاه های تهران انجام می شود و این دومین سال این گونه برنامه هاست. آخرین آماری که از سال گذشته از این طرح داریم این است که 20 هزار نفر از نوجوانان و جوانان تهران در این طرح شرکت کردند و عضو شدند و حالا هدف ما این است که این تعداد افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: همچنین تورهای آموزشی در نظر گرفته شده است که شاید بتواند بازخوردی چون سفرنامه نگاری یا خاطره نگاری را از طرف اعضا داشته باشد. سال قبل معاونت فرهنگی سازمان مستقیما با باشگاه ها فعالیت داشت اما امسال با دیگر تشکل های اجتماعی و همچنین خانه شهریاران جوان همکاری دارد. هدف ما این است که این اعضا را نه تنها برای تابستان بلکه برای کل سال عضو این طرح کنیم.

احسانی افزود: دومین برنامه شاخص ما جشن کتابدارهاست که 24 تیر در تالار حرکت برگزار می شود. این جشن به منظور تجلیل از کتابداران پیشکسوت سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار می شود و هر چند حرکتی نمادین است ولی سعی می شود بعدها گسترش پیدا کند و برای کل کتابخانه های شهر تهران برگزار شود. در این جمع از 36 نفر از پیشکسوتان تجلیل می شود.

وی ادامه داد: همچنین در 23 آبان سال جاری در هفته کتاب سعی داریم از پدیدآورندگان رشته های مختلف تجلیل به عمل آوریم. از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزاری شش جشن بزرگ در ماه های شعبان و رجب در تهران است که در شش بوستان مختلف تهران با رویکردی مذهبی و فرهنگی برگزار می شود و در آن سعی می شود خدماتی جنبی چون ارائه بروشور و یا نقشه کتابخانه ها و محصولات فرهنگی خاص نظیر سی دی های آموزشی ارائه شود.

احسانی همچنین افزود: در حال حاضر 190 هزار عضو در کتابخانه های ما ثبت نام کرده اند هر چند که تعدادی از این اعضا از کتابخانه تنها به عنوان سالن مطالعه برای کنکور استفاده می کنند اما پیشنهادی برای احداث قرائتخانه داده ایم تا به این منظور سوله هایی به این موضوع اختصاص پیدا کند.

وی درباره طرح تجهیز کتابخانه ها گفت: امسال طرح تجهیز تکمیل می شود. پیش از این دور اول طرح در کتابخانه ها انجام گرفت و آن تامین امکانات اولیه بود اما امسال سعی می شود با شبکه سازی کتابخانه ها، تامین کتاب و نیز نرم افزارهای مورد نیاز این طرح پیگیری شود. همچنین سعی می کنیم بخش شنیداری و دیداری را با تقویت بخش آموزشی و ارائه سی دی های آموزشی به مراجعه کنندگان ارائه دهیم و در کنار آن نیز تلاش می شود به این شیوه افراد نخبه تری را جذب کتابخانه ها کرد.

احسانی ادامه داد: حوزه دوم فعالیت های معاونت فرهنگی تولید محصولاتی نظیر کتاب مترو است که سعی می شود کتابهایی با محتوای فانتزی و کمیک که جزو کتابهای پرفروش نیز هستند در اختیار مخاطبان قرار گیرد. در این طرح مدتی وقفه ایجاد شد اما از ماه بهمن دوباره پیگیری هایی شده است.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری گفت: ما در حال حاضر در هزار اتوبوس سبد کتاب داریم که پیشنهادهایی مبنی بر اضافه کردن نشریه به جای کتاب داده در اتوبوس ها شده است.

وی ادامه داد: در حوزه محصولات فرهنگی نظیر بازیهای رایانه ای هم سعی می شود بازی هایی تهیه شود که گران قیمت نبوده و طرح جذاب و ویژه ای داشته باشند. برنامه ما این است که رویکرد این بازیها در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی باشد.

احسانی در زمینه نوع اقدامات فرهنگی سازمان تاکید کرد: کار فرهنگی در تعامل با اهل فرهنگ انجام می شود. یکی از عللی که عمق کارهای فرهنگی را کم می کند آن نوع از مدیریت فرهنگی است که با تولید کننده فرهنگ هیچ تعاملی نداشته باشد.

وی درباره طرح تجهیز کتابخانه ها گفت: بودجه مشخصی برای امسال در نظر گرفته نشده اما سعی شده است که از سال قبل کمتر نباشد. این بودجه با توجه به میزان نیاز هر کتابخانه تعلق می گیرد.

احسانی همچنین درباره طرح کتاب قطار و کتاب هواپیما توضیح داد: مذاکراتی با مسئولین انجام شده که البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. البته ما از نویسندگان که طرح هایی را در این زمینه دارند استقبال می کنیم و آنها می توانند طرح های خود را با سازمان در میان بگذارند که رسیدگی و در صورت امکان اجرا شود.