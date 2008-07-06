مستندهای "مادر" و "دونده" روی آنتن شبکه چهار

دل‌آگاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: ساخت فیلم‌هایی از این مجموعه به سفارش گروه ادب و هنر شبکه چهار به تازگی پایان یافته و به زودی کار ساخت پشت صحنه‌هایی از فیلم‌های "دونده" امیرنادری، "مادر" علی حاتمی، "طبعت بیجان" سهراب شهیدثالث، "لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند" بهمن قبادی و "شیر سنگی" مسعود جعفری جوزانی آغاز خواهد شد.

فیلم‌هایی که قرار است روند تولید آنها در یک فیلم، یک تجربه مرور شود عبارتند از "مشق شب" کیارستمی، "سرزمین خورشید" درویش، "طلسم" فرهنگ، "کلاه قرمزی و پسرخاله" طهماسب، "شب یلدا" پوراحمد، "روز واقعه" اسدی، "کافه ترانزیت" پرتوی، "یاد و یادگار" رزاق‌کریمی، "چهارشنبه‌سوری" فرهادی، "آنسوی آتش" عیاری، "دندان مار" کیمیایی و "روبان قرمز" حاتمی‌کیا.

وی درباره مجموعه 20 قسمتی "مکان‌های شگفت‌انگیز ایران" نیز گفت: هفته آینده مستندی درباره تخت سلیمان به کارگردانی علی شهریاری‌پور کلید می‌خورد و تاکنون تولید مستندهای "ابیانه" مهدی باقری و "ماسوله" بابک بهداد آغاز شده است. مجموعه به تهیه‌کنندگی میراث فرهنگی با حمایت یونسکو تولید می‌شود و امیدوارم برای جشنواره‌های سینما حقیقت و فجر آماده شود.

دل‌آگاه همچنین درباره ساخت مجموعه "محله‌های قدیمی تهران" در موسسه تصویر شهر افزود: تاکنون از این مجموعه فیلم مستند "آنسوی بزرگراه" ناهید رضایی آماده نمایش شده و در آن محله هفت‌چنار بریانک به تصویر درآمده است. این فیلم که تحقیقات آن توسط انجمن ایرانشناسی فرانسه انجام شده، هفته گذشته در انجمن ایران و فرانسه به نمایش درآمد.

این تهیه‌کننده در پایان گفت: از این مجموعه به زودی ساخت مستندی با موضوع محله سیروس آغاز خواهد شد که هم اکنون در مرحله تحقیقات تصویری قرار دارد و مینا سعیدی آن را می‌سازد. مستند "آنسوی بزرگراه" را برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال ارائه خواهیم داد.