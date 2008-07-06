جهان در هفته ای که گذشت

ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا آغاز شد

فرانسه از روز اول ماه ژوئیه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده گرفت. این درحالی است که در روز اول این ریاست، دو مسئله مهم ازسوی کشورهای اروپایی مطرح شد که مشکلاتی جدی را برای پاریس بوجود آورد.

مخالفت لهستان با امضای پیمان لیسبون و اختلافات "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه با کمیسر تجاری اتحادیه اروپا ازجمله این مسائل هستند.

مخالفت ها با توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن

تظاهرات قشرهای مختلف مردم عراق در مخالفت با توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن همچنان ادامه دارد و تظاهراتی در شرق بغداد و کوفه در اعتراض به این توافقنامه برگزار شد.

صدها عراقی پس از برپایی نماز جمعه با در دست داشتن پرچم عراق و دست نوشته هایی که توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن را محکوم می کرد، در مخالفت با این توافقنامه تظاهرات کردند. این تظاهرات با تدابیر امنیتی نیروهای امنیتی عراق همراه بود. مردم کوفه و شرق بغداد دراین تظاهرات همچنین شعارهایی علیه آمریکا، اسرائیل سر دادند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

اولین پرواز مستقیم میان چین و تایوان

- با روی کار آمدن دولت جدید طرفدار چین در تایوان و در راستای بهبود روابط خصمانه گذشته، اولین پرواز مستقیم میان دو طرف انجام شد.

این پرواز از گوانجو در جنوب چین به تایوان صورت گرفت و یکصد توریست چینی مسافر این هواپیما به محض ورود مورد استقبال مردم و دولت تایوان قرار گرفتند.

این پرواز پس از انجام مذاکراتی در سطوح عالی بین دو کشور و به صورت یک قرارداد پرواز مستقیم برای تبادل گردشگر صورت گرفت. حدود 10 سال است یبن تایوان و چین مذاکراتی در این سطح نبوده است و روابط بین دو طرف کاملا قطع شده و با خصومت همراه بوده است .

بی اعتمادی رو به رشد سارکوزی در فرانسه

- طبق نظرسنجی یک رسانه غربی 65 درصد مردم فرانسه به توانایی سارکوزی برای حل مشکلات مردم این کشور اعتماد ندارند.

طبق نظرسنجی انجام شده توسط روزنامه فیگارو، فقط پنج درصد مردم فرانسه به سارکوزی اعتماد کامل دارند و 28 درصد اعتماد کمی به وی دارند و 65 درصد هم به سارکوزی اعتماد ندارند که 37 درصد از آنها را افرادی تشکیل می دهند که هیچ اعتمادی به رئیس جمهور کنونی ندارند.

پایین ترین درصد محبوبیت سارکوزی تاکنون 32 درصد به 66 درصد و در ماه می، یکسال پس از ریاست جمهوری بوده است که رقم کنونی بسیار نزدیک به این رقم است. اکثر مردم فرانسه به خاطر شعارهای محوری سارکوزی مانند افزایش قدرت خرید به وی رای داده بودند. برخی از مسئولان فرانسوی نیز بر این امر تاکید می ‌کنند که مردم به سبب برنامه‌ های اقتصادی سارکوزی، او را انتخاب کردند.

مخالف جمهوری چک با پیمان لیسبون

- رئیس جمهور جمهوری چک ابراز امیدواری کرد که دادگاه عالی و یا سنای این کشور از تصویب شدن معاهده لیسبون در کشور جلوگیری کنند.

"واسلاو کلاوس" در مصاحبه با روزنامه Lidove Noviny چاپ پراگ، ضمن انتقاد از تلاشهای فرانسه برای به تصویب رساندن معاهده لیسبون در کشورهای اروپایی گفت: دیدگاه ما این است که اولویت کشورها با یکدیگر تفاوت دارند و من فکر می کنم اتحادیه اروپا نباید در مسیری گام بردارد که فرانسه خواهان آن است.

رئیس جمهور چک در ادامه از اقدام همتای لهستانی خود در امضا نکردن معاهده لیسبون تمجید کرد. رئیس جمهور چک در حالی از اقدامات فرانسه انتقاد می کند که این کشور به تازگی ریاست بر اتحادیه اروپا را آغاز کرده و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه نیز ابراز امیدواری کرده که در موعد مقرر این معاهده به اجرا گذاشته شود. اما تا کنون ایرلند جنوبی، لهستان و جمهوری چک از امضای این معاهده سرباز زده اند.

کاهش شدید میزان محبوبیت براون در انگلستان

- یک نظر سنجی حاکی از آن است که گوردون براون نخست وزیر انگلیس کمترین محبوبیت را در بین دولتهای کارگری این کشور دارد.

در این نظرسنجی که از سوی روزنامه ایندیپندنت صورت گرفته نشان می دهد که میزان محبوبیت براون از نخست وزیران حزب کارگر در دهه های 1960 و 1970 نیز پائین تر رفته است، دورانی که "هارولد ویلسون" و "جیمز کالاگان" رهبری و اداره امور کشور را بر عهده داشتند و به لحاط چالش های متعدد اقتصادی، از آن دوران به دوره تاریک این حزب یاد می شود.

"جان کرتیس" یک استاد سیاست در دانشگاههای انگلیس که این نظر سنجی را صورت داده می گوید: الان می توان گفت که حزب کارگر با یک گودال انتخاباتی عمیق مواجه است.

لهستان امضای پیمان لیسبون را مشروط کرد

- رئیس جمهور لهستان که چند روز قبل از تصمیم خود برای امضا نکردن معاهده لیسبون خبر داده بود، در سخنانی جدید اظهار کرد که فقط درصورت تصویب معاهده لیسبون در ایرلند، آن را امضا می کند.

لخ کاژینسکی" در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: اگر ایرلند تصمیم جدیدی بگیرد به شرطی که این تصمیم را آزادانه و بدور از فشارهای خارجی و بدون تغییر قانون اساسی خود اتخاذ کرده باشد، دیگر ما هیچ مخالفتی با معاهده لیسبون نخواهیم داشت و من آن را امضا می کنم .

رئیس جمهور لهستان در ادامه افزود: پارلمان لهستان معاهده لیسبون را تصویب کرده و من قصد ندارم تا درمقابل این معاهده بایستم. این در حالی است که کاژینسکی درست روز قبل از آغاز ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا ( 10 تیر ) اعلام کرد بود که پس از رای منفی مردم ایرلند به معاهده لیسبون این معاهده دیگر بی معنی بوده و دلیلی برای امضای آن نمی ییند.

محکومیت انگلیس در استراق سمع گروههای فعال حقوق بشر

- دیوان عالی اروپا در استراسبورگ فرانسه، دولت انگلیس را به سبب استراق سمع گروههای فعال حقوق بشر انگلیسی و ایرلندی محکوم کرد.

دیوان عالی اروپا رای داد که اقدام دولت انگلیس برای ردیابی و کنترل مکالمات بین گروههای حقوق بشر انگلیسی و ایرلندی و اعضای آنها، نقض حقوق خصوصی شهروندی بوده است.

گروه حقوق بشر "آزادی" (لیبرتی) و دیده بان حقوق بشر ایرلندی- انگلیسی و همچنین شورای ایرلندی برای آزادی های مدنی گفتند که بریتانیا با ایجاد تاسیسات استراق سمع در شمال غربی تلفن ها، نمابرها و پستهای الکترونیکی را در دهه 1990 بین بریتانیا و ایرلند کنترل و ردیابی می کرده است.

اعتراضات به واردات گوشت گاو از آمریکا به کره جنوبی

- در ادامه اعتراضات مردمی به واردات گوشت گاو از آمریکا در کره جنوبی، اتحادیه تجار این کشور به دولت این کشور اعلام جنگ کرد.

اتحادیه تجار کره جنوبی در بیانیه ای به لی میونگ باک، رئیس جمهور این کشور به خاطر آزاد کردن واردات گوشت گاو از آمریکا اعلام جنگ کردند.

در این بیانیه آمده است: ما به دولت باک به خاطر بی توجهی سلامت عمومی اعلام جنگ می کنیم.

توافقنامه‌ آوریل گذشته واشنگتن و سئول برای از سرگیری واردات گوشت گاو از آمریکا، سبب بروز اعتراضات خیابانی و برپایی تظاهرات چند هزار نفری در هفته های گذشته در شهرهای مختلف کره شد. این درحالی است که در قرارداد واردات گوشت از آمریکا به سن گاوها اشاره ای نشده و دانشمندان معتقد هستند که گاوهای جوان کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری جنون گاوی یا سایر بیماری های مغزی مشابه قرار دارند.

"نقشه راه" برای قاره آفریقا

- اتحادیه آفریقا، سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی یک "نقشه راه" را برای رسیدن به اهداف هزاره برای توسعه قاره آفریقا مطرح کردند.

اتحادیه آفریقا به همراه سازمان ملل و برخی دیگر از سازمانهای بین المللی در چند روز مانده به برگزاری نشست سران گروه هشت در ژاپن، در بیانیه ای کشورهای این گروه را به اجرای تعهدات خود برای حمایت از توسعه آفریقا فراخواندند.

"نقشه راه" روز سه شنبه برای راههای رسیدن به اهداف هزاره برای توسعه در آفریقا در آخرین روز اجلاس سران اتحادیه آفریقا در شرم الشیخ منتشر شد.

استعفای رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش فرانسه

- رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش فرانسه دو روز پس از وقوع یک تیراندازی به سوی مردم با گلوله های واقعی، از سمت خود استعفا کرد.

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه سه شنبه با استعفای "برونو کوش" موافقت کرده است. در بیانیه کاخ ریاست جمهوری فرانسه آمده است : این موضع قوی پس از ماجرای غم انگیز "کارکاسون" در روز یکشنبه اخیر اتخاذ شد.

در یک تمرین عملیات برای آزادسازی گروگانها که به مناسبت گشایش اردوگاه کارکاسون در جنوب غربی فرانسه انجام شد، به جای گلوله های مشقی ، گلوله های واقعی شلیک شد. در این حادثه، 17 نفر ازجمله پنج کودک زخمی شدند.

تهدیدهای تروریستی علیه انگلیس تا 30 سال دیگر

- نتایج یک تحقیق جدید در انگلیس نشان می دهد که این کشور تا 30 سال دیگر همچنان در معرض حملات تروریستی خواهد بود.

این تحقیق که با همکاری "دیوید کمرون" رهبر حزب محافظه کار انگلیس انجام شده، هشدار می دهد که کنترل شایسته ای از مرزهای انگلیس به عمل نیامده و گروه های تروریستی و شبه نظامی بدون هیچ گونه زحمتی وارد این کشور می شوند.

در بخشی از این تحقیق آمده است : شکی در این مطلب نیست که حملاتی علیه انگلیس شکل خواهند گرفت و عاملان این حملات برای پشت سر گذاشتن آموزشهای مربوطه، به خارج از کشور سفر می کنند.

تعیین سفیر اردن در بغداد

- دولت اردن امروز در مراسمی در شهر امان سفیر خود در عراق را تعیین کرد. دولت اردن نایف الزیدان را به عنوان سفیر این کشور در عراق تعیین کرد.

وی به مناسبت تعیین خود به عنوان سفیر اردن در بغداد درحضور عبدالله دوم شاه اردن سوگند یاد کرد. در این مراسم باسم عوض الله رئیس دفتر پادشاهی اردن و صلاح الدین البشیر وزیر امور خارجه این کشور حضور داشتند.

ادای سوگند رئیس جمهوری موگابه و انتقادهای جهانی

- در پی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در زیمبابوه و ادای سوگند "رابرت موگابه"، آلمان یک هیئت آفریقایی ناظر بر انتخابات و اتحادیه اروپا این انتخابات را غیردموکرات و غیرقانونی اعلام کردند.

هیئت اعزامی اتحادیه آفریقا به زیمبابوه، سومین گروه از گروه ناظرانی است که انتخابات زیمبابوه را انتخاباتی غیر دموکراتیک خواند.

مارتین جایگر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان،هم از طرح مورگان چانگیرای، رهبر مخالفان زیمبابوه درباره وجود یک میانجیگر دیگر برای کمک به تابو امبکی، تنها میانجیگر بحران سیاسی در زیمبابوه حمایت کرد.

بسته شدن مرزهای آبخازیا با گرجستان

- با افزایش تنشها بین جدایی طلبان در آبخازیا و تفلیس، جدایی طلبان از بسته شدن مرزهای خود با گرجستان از فردا خبر دادند.

سرگئی باگاپش رهبرجدایی طلبان آبخازیا در محل دو انفجار که به زخمی شدن چهار نفر در بازار مرکزی سوخومی یکی از شهرهای این منطقه منجر شد به خبرنگاران گفت: از فردا مرزهای آبخازیا با گرجستان تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد.

شش فرد دیگر هم روز یکشنبه در دو انفجار دیگر در گارجرا یک منطقه دیگر آبخازیا در ساحل دریای سیاه زخمی شدند.

مخالفت ترک ها با منحل شدن حزب عدالت و توسعه

- نتایج یک نظرسنجی جدید در ترکیه نشان می دهد که بیش از نیمی از مردم این کشور مخالف منحل شدن حزب حاکم عدالت و توسعه هستند.

این نظرسنجی را انجام داده است که نشان می دهد 53.3 درصد از مردم ترکیه با منحل شدن حزب حاکم کشورشان مخالف بوده و فقط 34 درصد از آن حمایت می کنند.

در این نظرسنجی که از تاریخ 14 تا 15 ژوئن ( ماه جاری میلادی ) انجام شد 2403 نفر شرکت داشتند.

بر همین اساس، نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه هنوز به عنوان انتخاب اول مردم ترکیه برای تشکیل دولت محسوب می شود. و فقط 12.7 درصد مردم ترکیه از حزب جمهوریخواه خلق که مهمترین حزب مخالف دولت به شمار می رود، حمایت می کنند.

رئیس حزب لیکود سرطان گرفت

- به گفته منابع خبری رژیم صهیونیستی،رئیس حزب لیکود به نوع خطرناکی از بیماری سرطان مبتلا است که امکان مداوای وی بسیار ضعیف است.

پایگاه خبری اسرائیل موسوم به "امور استراتژیکی" خبری را منتشر کرد که درآن تاکید شد : بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی و رهبر حزب لیکود به بیماری سرطان مبتلا شده است.

به نوشته این پایگاه خبری اسرائیلی، گزارشهای بیمارستانی بر بیماری نتانیاهو به نوع خطرناکی از سرطان تاکید دارد. به گونه ای که امکان مداوای وی بسیار ضعیف است و این درحالی است که خود نتانیاهو پیگیری درباره این موضوع را رد می کند.

آمادگی چین برای از سرگیری مذاکرات با نمایندگان دالایی لاما

- دولت چین برای از سرگیری مذاکرات با نمایندگان دالایی لاما رهبر معنوی جدایی طلبان تبت اعلام آمادگی کرد.

در پی درخواست دالایی لاما برای مذاکره، یک سخنگوی دولت چین اعلام کرد: درهای مذاکره همیشه باز هستند و ما امیدواریم دالایی لاما قدر این فرصت را بداند.هیچ کدام از طرفین زمانی را برای از سرگیری مذاکرات اعلام نکرده اند.

در حالی که بحران تبت در مرکز توجهات مردم جهان قرار گرفته است؛ دولت چین، دالایی لاما رهبر روحانی بودائیان را به جدایی طلبی متهم کرده و به حامیان دالایی لاما درباره دخالت در امور داخلی چین هشدار داده است . دالایی لاما و حامیان غربی وی، دولت چین را به تلاش برای نسل کشی فرهنگی و تلاش برای تغییر جغرافیای جمعیتی تبت متهم می کنند.

حمایت اروپا از انتخابات شهرداری ها در کوزوو

- کمیسیون اروپا از رد انتخابات شهرداری ها در منطقه صرب تبار کوزوو توسط سازمان ملل متحد حمایت کرد.

کمیسیون اروپا با حمایت از حاکمیت سازمان ملل بر کوزوو اقدام صربهای این منطقه در برگزاری انتخابات شهرداری ها در این منطقه را غیرقانونی عنوان نمود.

صرب تبارهای کوزوو در مخالفت با سازمان ملل متحد و اکثریت آلبانی تبار حاکم روز شنبه مجلس اتحادیه شهرداری های این منطقه را افتتاح کردند. یک سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که برگزاری انتخابات در کوزوو مسئله ای مربوط به یونمیک ( گروه حاکم سازمان ملل در این منطقه) است.

بی فایده بودن تحریم ها علیه زیمبابوه

- مقامهای کشورهای مختلف قاره آفریقا ضمن تاکید بر بی فایده بودن تحریمها بر همکاری با دولت رابرت موگابه تاکید کردند.

"موسی وتانگلا" وزیر خارجه کنیا گفت:" تاریخ نشان داده است که تحریمها کار ساز نیستند". وی که در نشست وزیران خارجه کشورهای آفریقایی سخنرانی می کرد افزود: من فکر می کنم که زیمبابوه نیاز به همکاری دارد، مسیر تحریم ممکن است امید بخش نباشد و نخستین و مهمترین چیز برای مردم زیمبابوه و رهبری آن مذاکره و گفتگو با یکدیگر است.

"علی التریکی" وزیر خارجه لیبی نیز گفت:" من بر این باورم که تحریم ها کار ساز نخواهد بود".

وی با تاکید بر مثبت بودن تشکیل یک گروه ائتلاف برای اداره کنیا، توصیه کرد تا دولتی ائتلافی از گروه حاکم و مخالف در زیمبابوه نیز تشکیل شود.

اوباما وزیر دفاع فعلی آمریکا را حفظ می کند

- به نوشته یک هفته نامه انگلیسی، نامزد دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در صورت پیروزی در این انتخابات، وزیر دفاع فعلی آمریکا را در پست خود نگاه می دارد.

پس از آنکه "باراک اوباما" توانست با هیلاری کلینتون توافق کند و نظر تمام دموکراتها را به خود جلب کند؛ اکنون این سناتور جوان در تلاش است تا نظر رای دهندگان مستقل و حتی جمهوریخواهان آمریکا را نیز به خود جلب کند.

بر همین اساس، اوباما در حال بررسی طرح نگه داشتن "رابرت گیتس" در پست وزارت دفاع آمریکاست تا با این اقدام بتواند به انتقادهای مخالفان خود مبنی بر کم تجربگی در امور دفاعی و نظامی، پایان دهد .

سفر دوره ای دبیرکل سازمان ملل به آسیا آغاز شد

- دبیرکل سازمان ملل متحد در اولین مرحله از سفر دوره ای خود به کشورهای آسیایی وارد توکیو پایتخت ژاپن شد.

بان کی مون" در سفر دوره ای خود به کشورهای آسیایی از ژاپن، چین، کره جنوبی دیدار می کند و سپس برای شرکت در اجلاس سران گروه هشت باردیگر به توکیو بازمی گردد. دبیرکل سازمان ملل تا روز سه شنبه در ژاپن می ماند و در این مدت با نخست وزیر و امپراتور این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وی سپس به چین و کره جنوبی، زادگاه خود خواهد رفت. بان کی مون پیشتر وزیر امور خارجه کره جنوبی بود. دبیرکل سازمان ملل در بازگشت از سئول، برای شرکت در اجلاس سران کشورهای گروه هشت به تویاکو در شمال ژاپن می رود.

اجلاس سران گروه هشت شامل کانادا، آمریکا، فرانسه، روسیه، ایتالیا، آلمان، انگلستان و ژاپن در روزهای هفت تا 9 ژوئیه (17 تا 19 تیرماه) برگزار می شود.