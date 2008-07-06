موافقت قطعی با فعالیت پارک علم و فناوری خراسان به عمل آمد

دکتر سید حسن علم الهدایی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اخذ موافقت قطعی برای تداوم فعالیت پارکهای علم و فناوری به منزله دستیابی به شاخصهای مورد نظر توسعه بوده که نشان دهنده توان آن مجموعه برای تحقق برنامه های تعیین شده به لحاظ کمی و کیفی است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: در این موافقت نامه بر ضرورت بهره مندی از تجربه های مفید صاحبنظران و کارشناسان در توسعه زیر ساختهای لازم برای کاهش خطر پذیری واحدهای نوپا تاکید شده است.

علم الهدایی به نامگذاری امسال به عنوان سال نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: در این میان نقش پارکهای علم و فناوری در توسعه منطقه و تعمیم روحیه همکاری میان پارک و سایر دستگاه های اجرایی و پژوهشی با رعایت اصول و مقررات مربوطه امری ضروری تلقی می شود.

وی با بیان اینکه موسسات فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه از قوانین مناطق آزاد بهره مند هستند، تصریح کرد: این قوانین شامل معافیتهای مالیاتی، گمرکی، کار و سرمایه گذاری می شود که تاکنون با تعامل خوبی با اداره کل مالیات و اداره کل کار و امور اجتماعی توانسته ایم در این دو مورد از قوانین مناطق استفاده کنیم.

علم الهدایی در پایان افزود: مذاکرات با گمرک مشهد نیز در مورد اجرایی شدن مفاد این آیین نامه ادامه دارد.

مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان که شامل مرکز رشد جامع و ICT است نیز موفق به اخذ موافقت قطعی شده اند.

