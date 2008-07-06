برنامه احمدی نژاد برای استقلال انرژی ایران و مقابله با تحریمها

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه واشنگتن پست نوشت : وقتی که اجداد موسس کشور ما، استقلال آمریکا را اعلام کردند، نمی توانستند تصور کنند که 232 سال بعد این کشور به صورت اعجاب آوری وابستگی زیادی به کشورهای خارجی داشته باشد.

در ادامه این مطلب آمده است: درسال 1973وقتی که اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) تحریم نفتی خود را اعمال کرد ، واردات نفتی آمریکا 30 درصد از نیازهای آن را تامین می کرد ، اما امروز این رقم به بیش از 60 درصد رسیده و بخش اعظم این نفت خام از بی ثبات ترین مناطق جهان به آن وارد می شود.

"گال لوفت" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرد: با محاسبات من، آمریکا با وجود 145 دلاردرهر بشکه نفت درسال جاری، برای نفت وارداتی هزینه بیشتری نسبت به بودجه دفاعی خود صرف می کند و بخش اعظم این پول هم به جیب کسانی سرازیر می شود که می خواهند آمریکا بیمار باشد.

نویسنده با طرح موضوع استقلال انرژی خاطر نشان کرده است : استقلال انرژی به معنای آن نیست که آمریکا باید کاملا خودکفا باشد. این گفته صرفا یعنی کاهش نقش نفت در سیاست جهان . در این زمینه، اولین کشوری که اشاره به آن به شکل شگفت آوری کافی است، ایران است. جمهوری اسلامی ایران نفت خام زیادی دارد، اما دارای ظرفیت کمی برای تصفیه آن است و همین امر ایران را تا حد زیادی به واردات بنزین وابسته می کند.

در ادامه این مطلب آمده است :"محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران برنامه ای را برای استقلال انرژی کشورش آغاز کرد که هدف ازآن تغییر سیستم حمل و نقل ایران از بنزین به گاز طبیعی بود، یعنی منبعی که به وفور در ایران یافت می شود.

احمدی نژاد جولای سال گذشته اعلام کرد:"اگر ما سوخت خودروهای خود را از بنزین به گاز [ طبیعی] طی سه چهار سال آینده تغییر دهیم؛ دیگر به بنزین نیازی نخواهیم داشت. برنامه وی شامل ماموریتی برای خودروسازان داخلی در جهت ساخت خودرو های " دوگانه سوز" بود که هم می توانند از بنزین و هم از گاز طبیعی استفاده کنند.

لوفت تصریح کرده است : بنا برگزارش انجمن بین المللی خودروهای با سوخت گاز طبیعی، بیش ازیکصد مرکز تبدیل سوخت در سراسر ایران ساخته شده اند. ایرانیها می توانند با خودروی خود که تنها ازسوخت بنزین استفاده می کند، بروند و با پرداخت وجه یارانه معادل 50 دلار ، چند ساعت بعد خودوری جدید دوگانه سوز خود را تحویل بگیرند.این برنامه احمدی نژاد به این معناست که ظرف پنج سال آینده یا همین حدود، ایران واقعا می تواند در برابر تحریمهای بین المللی ایمن باشد.

نویسنده افزوده است : در حالی که ایران به سرعت به طرف استقلال انرژی در حرکت است؛ برزیل نیز همین کار را انجام می دهد . سه دهه پیش این کشور 80 درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد می کرد، اما از زمان تحریم نفتی اعراب در سال 1973 ، آنها تا حد زیادی در صنعت اتانول مبتنی بر شکر خود سرمایه گذاری و ناوگانی از خودروهایی را تولید کرده اند که می تواند در نتیجه سوخت به دست آمده حرکت کند.

لوفت با اشاره به این نمونه ها از آمریکا خواسته است که جدی باشد و برای استقلال انرژی این کشور فکری بیندیشد.