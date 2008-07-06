نشست تحلیل گفتمان وحدت برگزار شد

مسئول دفتر جنبش نرم افزاری معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از وظایف مهم و خطیر دفتر جنبش نرم افزاری، دفتر تبلیغات برگزاری همایشها و جلسات علمی، نشستهای علمی، نقد و مناظره و کرسیهای نظریه پردازی است.
وی در ادامه افزود: جلسه نقد و مناظره علمی تحلیل گفتمانی وحدت با هدف تحلیل وحدت جهان اسلام و انسجام گرایی اسلامی و شناخت راهکارها و راهبردهای رفع اختلافات مذهبی بین شیعه و سنی برگزار شده است.
عبدالمجید مبلغی با بیان اینکه جلساتی نیز در خصوص مدیریت تحول در حوزه برگزار می شود گفت: نتیجه این همایشها و جلسات به صورت کتاب منتشر شده و در سطح کشور در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
وی بیان داشت: برگزاری این گونه جلسات و همایشها باعث تعمیق ادبیات علمی کشور میشود و امکانات نرم افزاری و اندیشهورزی را تقویت میکند و حاصل آن گسترش فرهنگ علمی و تقویت فرآیند اندیشه سازی و اندیشه محوری در کشور خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: دوازدهمین جلسه نقد و مناظره علمی با عنوان "تحلیل گفتمان وحدت" با رویکرد تحکیم وحدت جهان اسلام انسجام گرایی اسلامی و تعمیق ادبیات علمی کشور در حوزه دین در قم برگزار شد.
مسئول دفتر جنبش نرم افزاری معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از وظایف مهم و خطیر دفتر جنبش نرم افزاری، دفتر تبلیغات برگزاری همایشها و جلسات علمی، نشستهای علمی، نقد و مناظره و کرسیهای نظریه پردازی است.
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