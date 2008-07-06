نشست تحلیل گفتمان وحدت برگزار شد

مسئول دفتر جنبش نرم ‌افزاری معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از وظایف مهم و خطیر دفتر جنبش نرم‌ افزاری، دفتر تبلیغات برگزاری همایش‌ها و جلسات علمی، نشستهای علمی، نقد و مناظره و کرسی‌های نظریه پردازی است.



وی در ادامه افزود: جلسه نقد و مناظره علمی تحلیل گفتمانی وحدت با هدف تحلیل وحدت جهان اسلام و انسجام گرایی اسلامی و شناخت راه‌کار‌ها و راهبرد‌های رفع اختلافات مذهبی بین شیعه و سنی برگزار شده است.



عبدالمجید مبلغی با بیان اینکه جلساتی نیز در خصوص مدیریت تحول در حوزه برگزار می شود گفت: نتیجه این همایش‌ها و جلسات به صورت کتاب منتشر شده و در سطح کشور در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.



وی بیان داشت: برگزاری این گونه جلسات و همایش‌ها باعث تعمیق ادبیات علمی کشور می‌شود و امکانات نرم ‌افزاری و اندیشه‌ورزی را تقویت می‌کند و حاصل آن گسترش فرهنگ علمی و تقویت فرآیند اندیشه سازی و اندیشه محوری در کشور خواهد بود.