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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۵

با رای منفی نمایندگان؛

فوریت طرح تغییر بخشی از مقررات دولت برای مبارزه با قاچاق کالا تصویب نشد

فوریت طرح تغییر بخشی از مقررات دولت برای مبارزه با قاچاق کالا تصویب نشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت و یک فوریت طرح ماده ای به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رای منفی دادند و به این ترتیب این طرح به صورت عادی بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر بر اساس این طرح دولت مکلف خواهد بود با بهینه سازی و اصلاح مقررات و تسهیلات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری ، قضایی و انتظامی اقدامات لازم را جهت حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت دهد.

بر اساس ماده 2 این طرح کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرفی در صورت قاچاق ضبط می شوند و معادل 2 برابر قیمت کالا برای متخلفان جریمه در نظر گرفته می شود و این جریمه در رابطه با کالاهای غیر ضروری 5 برابر در نظر گرفته شده است.

همچنین در صورت قاچاق کالاهای غیر مجاز و ممنوعه مانند مشروب و تجهیزات دریافت امواج ماهواره علاوه بر انهدام و ضبط مال معادل ده برابر قیمت کالا به عنوان جریمه قاچاقچیان در نظر گرفته خواهد شد.

بر اساس این طرح در صورت قاچاق کالاهای یارانه ای به خارج از کشور معادل 5 برابر قیمت کالا از قاچاقچیان جریمه اخذ می شود.

کد مطلب 711529

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