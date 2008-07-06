سالروز عملیات مرصاد به نام روز ملی کرمانشاه نامگذاری شد

منوچهر پشنگ در گفتگو باخبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: نامگذاری پنجم مردادماه به نام روز ملی کرمانشاه برگرفته از یاد و خاطره دلاور مردیها و رشادتهای رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد که به نوعی نقطه پایان جنگ تحمیلی محسوب می شود و بیانگر مقاومت مثال زدنی مردم کرمانشاه در طول دوران دفاع مقدس است.

وی افزود: در کمیته ای که با حضور استاندار تشکیل شد پیشنهاد نامگذاری سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد به نام روزملی کرمانشاه مطرح شد که این پیشنهاد در کارگروه معاونان گردشگری سراسر کشور به تصویب رسید.

پشنگ تصریح کرد: بر این اساس در جلسه معاونان گردشگری سراسر کشور روز پنجم مرداد ماه به عنوان "کرمانشاه گهواره تمدن" تعیین و به تصویب رسید.

سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: این نخستین بار است که نام استانی به عنوان یک روز ملی در تقویم کشور به ثبت می رسد و این برای استان کرمانشاه افتخار بزرگی است.

وی سالروز عملیات مرصاد را نقطه عطفی در تاریخ ایران و دفاع مقدس خواند و خاطر نشان کرد: این اقدام قطعاً در معرفی بیشتر قابلیتهای بی شمار استان کرمانشاه و توسعه صنعت گردشگری در این استان تاثیرگذار است.