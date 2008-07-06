تصمیم گیری اصولگرایان برای تعیین نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ولی اسماعیلی نماینده گرمی در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از ظهر فردا (دوشنبه) مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان جلسه علنی خواهد داشت.

وی افزود: در این جلسه نمایندگانی که داوطلب عضویت در مجامع و شوراها هستند نامزد خواهند شد و افرادی که بالاترین آرا را کسب کنند در صحن علنی مجلس برای عضویت در این مجامع و شوراها کاندیدا خواهند شد.

اسماعیلی گفت: تاکنون نمایندگان ناظر در شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان، نماینده ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استانها و نمایندگان ناظر در کمیته حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانها انتخاب شدند و نمایندگان ناظر در بقیه مجامع و شوراها نیز باید در جلسات آینده مجلس انتخاب شوند.