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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

تحولات فلسطین/

دیدار مشعل و اوغلو/تحویل پیکر 13 شهید جهاد اسلامی در قرارداد تبادل اسرا

دیدار مشعل و اوغلو/تحویل پیکر 13 شهید جهاد اسلامی در قرارداد تبادل اسرا

دیدار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی و تحویل پیکر 13 شهید وابسته به جنبش جهاد اسلامی در قرارداد تبادل اسرای حزب الله و رژیم صهیونیستی از جمله تحولات فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه تلویزیونی المنار، خالد مشعل در  دیدار با اکمل الدین احسان اوغلو که عصر پنجشنبه در دمشق انجام شد؛ از تلاشهای سازمان کنفرانس اسلامی در دفاع از مسائل امت اسلامی به ویژه قضیه فلسطین قدردانی کرد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس ضمن استقبال از هر گونه تلاش سازمان کنفرانس اسلامی در راستای تحقق آشتی ملی در فلسطین، بر موضع حمایت آمیز حماس از هر گفتگوی جدی در این زمینه تاکید کرد.

مشعل همچنین از دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی خواست تا به تلاش برای رفع محاصره ظالمانه نوارغزه ادامه دهد چرا که تداوم این محاصره جنایتی ضد بشری و بر خلاف تمام قوانین دینی و قطعنامه های بین المللی است.

خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین) به نقل از جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: پیکر 13 تن از شهدای این جنبش در جریان تبادل اسرای حزب الله با رژیم صهیونیستی به آنها تحویل داده خواهد شد.

بنا بر اعلام جنبش جهاد اسلامی، پیکر این شهدا متعلق به کسانی است که در لبنان یا در مرزهای شمالی به شهادت رسیده اند.

این جنبش در ادامه گفت : تمام این شهدا از اردوگاههای آوارگان فلسطینی در لبنان هستند.

کد مطلب 711547

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