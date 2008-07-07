20 سال تئاتر از "زمستان 66" تا "ماچیسمو"

به گزارش خبرنگار مهر، این نویسنده و کارگردان تئاتر از سال 1367 و در دوران تحصیل در رشته حقوق قضایی به عضویت گروه تئاتر دانشگاه درآمد و بعد از گذشت یکسال نخستین نمایشنامه زندگی تئاتری خود با نام "بازگشت" را نوشت.

سال 69 گروه تئاتر دانشگاه از هم پاشید و یعقوبی سال 70 در یک دوره آموزشی یکساله تئاتر در رشته بازیگری شرکت کرد. این دوره از طرف مرکز هنرهای نمایشی با حضور حمید سمندریان در رشته‌های کارگردانی، نمایشنامه‌نویسی و بازیگری برگزار شد و یعقوبی همان ایام نمایشنامه "از دوستت دارم" را نوشت.

او سال 71 وارد کلاس‌های بازیگری مهین اسکویی شد و نمایشنامه کوتاه "پدر" را نوشت. در این سال‌ها یعقوبی هنوز به عنوان کارگردان یا بازیگر به دنیای حرفه‌ای تئاتر وارد نشده بود. وی سال 72 فارغ‌التحصیل شد و همان سال دو نمایشنامه "صدای گربه" و "یک دقیقه سکوت" را نوشت. همچنین در نمایش "گالیله" به کارگردانی فرهاد مهندسپور به ایفای نقش پرداخت.

صحنه‌ای از نمایش "قرمز و دیگران"

در بهمن‌ماه 72 نمایش "باغ وحش شیشه‌ای" تنسی ویلیامز را در تالار هنر به صحنه برد که به خاطر بروز برخی مشکلات اجرای نمایش لغو شد. یعقوبی سال 73 نمایشنامه "قرمز و دیگران" را نوشت و خدمت نظام وظیفه خود را آغاز کرد. سال 74 سالی پرکاتر برای او بود.

وی در این سال نمایش "دل سگ" را بر اساس رمانی با همین نام از میخائیل بولگاکف نوشت. همچنین به همراه عباس زندباف به ترجمه نمایشنامه‌های "شب بخیر مادر" مارشا نورمن، "اولیانا" دیوید ممت، "باغ وحش شیشه‌ای" تنسی ویلیامز، "روز مادر" جی. بی. پریستلی و "میخک‌های سرخ" گلن هیوز پرداخت.

سپس اسفندماه همان سال تصمیم گرفت نمایش "شب بخیر مادر" را با حضور پانته‌آ بهرام و ریما رامین‌فر به صحنه ببرد. تمرین آغاز شد، ولی شورای نظارت و ارزشیابی آن را نپذیرفت. یعقوبی این نمایش را سال 75 به صورت خصوصی در پارکینگ منزلی مسکونی اجرا کرد و در 50 اجرای آن بهرام بیضایی، سمندریان، اسکویی، رضا کیانیان و... به تماشای نمایش نشستند.

شهریورماه 75 خدمت سربازی به پایان رسید و یعقوبی در اسفندماه نمایشنامه "زمستان 66" را نوشت. وی توانست سال 76 اولین حضور حرفه ای به عنوان کارگردان را در مجموعه تئاتر شهر تجربه کند و نمایش "شب بخیر مادر" را در مرداد و شهریور 76 به صحنه ببرد.

بهمن 76 این نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر با نمایش "زمستان 66" در شانزدهمین جشنواره تئاتر فجر شرکت و جایزه اول کارگردانی و دوم نمایشنامه‌نویسی جشنواره را از آن خود کرد. همچنین "زمستان 66" نمایش برگزیده هیئت داوران جشنواره شد. یعقوبی اسفندماه 76 گروه تئاتر "امروز" را راه انداخت.

وی با نمایش‌های "شب بخیر مادر" و "زمستان 66" به عنوان یکی از چهره‌های موفق و جوان آن دوره از تئاتر حرفه‌ای کشور شناخته شد. او سال 77 نمایشنامه "رقص کاغذپاره‌ها" را نوشت و بهمن همان سال با اجرای این نمایش در هفدهمین جشنواره تئاتر فجر جایزه دوم نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی را از آن خود کرد.

وی نمایش "زمستان 66" را اسفندماه 77 در تالار کوچک تئاتر شهر به صحنه برد که مورد استقبال تماشاگران و علاقمندان تئاتر قرار گرفت. تیرماه 78 یعقوبی نمایشنامه "یک دقیقه سکوت" را نوشت که اثری متفاوت از نمایشنامه "یک دقیقه سکوت" وی در سال 72 بود.

سپس نمایش "رقص کاغذپاره‌ها" را آبان ماه همان سال در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. او همچنین با کارگردانی نمایش "پس تا فردا" نوشته ریما رامین‌فر در هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور یافت و برنده جایزه سوم کارگردانی جشنواره شد.

حضور مستمر یعقوبی در عرصه تئاتر در سال 79 نیز ادامه یافت. وی نمایش‌های "پس تا فردا" و "دل سگ" را مرداد و شهریور 79 در سالن چهارسو تئاتر شهر به صحنه برد. سپس در آبان همان سال برای اجرای نمایش "پس تا فردا" در هفته هنر ایرانی در ایتالیا به این کشور سفر کرد.

بهمن ماه 79 یعقوبی نمایش "یک دقیقه سکوت" را در نوزدهمین جشنواره تئاتر فجر اجرا کرد و جایزه سوم کارگردانی را برد. اما سال 80 این نمایشنامه‌نویس و کارگردان شناخته شده تئاتر از گروه تئاتر امروز جدا شد. تیرماه 80 نمایشنامه "از تاریکی" را نوشت و سپس نمایش "یک دقیقه سکوت" را دی ماه همان سال در سالن چهارسو به صحنه برد.

وی نمایشنامه "از تاریکی" را بهمن 80 برای حضور در بیستمین جشنواره تئاتر فجر ارائه داد که در مرحله بازبینی جشنواره مورد قبول واقع نشد و این سرآغاز اجرا نشدن "از تاریکی" در سال‌های بعد بود. سال 81 نمایش "قرمز و دیگران" را بازنویسی و آن را در بیست و یکمین جشنواره تئاتر فجر اجرا کرد. این تنها فعالیت تئاتری یعقوبی در سال 81 بود.

بعد از آن و در خردادماه سال 82 یعقوبی نمایشنامه مورد علاقه خود یعنی "از تاریکی" را به صورت نمایشنامه‌خوانی در خانه هنرمندان ایران اجرا کرد. وی نگارش نمایشنامه "گل‌های شمعدانی" را تیرماه همان سال انجام داد و این نمایش را در بیست و دومین جشنواره تئاتر فجر به صحنه برد.

بعد از جشنواره در ماه اسفند، یعقوبی نمایش "قرمز و دیگران" را در سالن قشقایی و همان ایام نمایشنامه‌خوانی "با خشم به یاد آر" جان آزبرن را در خانه هنرمندان ایران اجرا کرد. "قرمز و دیگران" فروردین 83 نیز به اجرا در سالن قشقایی ادامه داد. تیرماه 83 یعقوبی نگارش نمایشنامه "تنها راه ممکن" را به پایان رساند و آن را در بیست و سومین جشنواره تئاتر فجر اجرا کرد.

صحنه‌ای از نمایش "ماچیسمو"

وی شهریور 83 فیلم کوتاه "قرمز و دیگران" را ساخت و تصمیم گرفت یک گروه تئاتر راه بیندازد و سرانجام گروه "این روزها" را آبان همان سال شکل داد. وی دی‌ماه 83 نمایش "گل‌های شمعدانی" را در تئاتر شهر به صحنه برد و سال 84 فقط به اجرای نمایش "تنها راه ممکن" در سالن سایه و کارگردانی تئاتر تلویزیونی "زمستان 66" برای شبکه چهار پرداخت.

اما در آغاز سال 85 نمایشنامه "ماه در آب" را نوشت و شهریورماه همان سال این نمایش را در سالن سایه اجرا کرد. سال‌های 84 و 85 یعقوبی نتوانست در جشنواره تئاتر فجر حضور یابد که یکی از دلایل اصلی این امر پذیرفته نشدن نمایشنامه "از تاریکی" توسط شورای انتخاب آثار جشنواره بود.

یعقوبی تیرماه 86 مجددا "از تاریکی" را به شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر شهر ارائه داد که مورد قبول واقع نشد. به همین دلیل نمایشنامه "ماچیسمو" برگرفته از رمان گراهام گرین را نوشت و با آن در بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر حضور یافت. "ماچیسمو" خردادماه 87 در سالن چهارسو به صحنه رفت.