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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۲

نمایندگان مجلس در هیئت حل اختلاف استانها انتخاب شدند

نمایندگان مجلس در هیئت حل اختلاف استانها انتخاب شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان منتخب خود را برای عضویت در هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانها انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درراستای قانون اصلاح قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 از هر استان 2 نفر را به عنوان عضو هیئت حل اختلاف استان ها انتخاب کردند.

بر این اساس و طبق رای نمایندگان شکور اکبرنژاد و ارسلان فتحی پور از آذربایجان شرقی، علی زنجانی و سلمان ذاکر از آذربایجان غربی، جواد صبوری و بشیر خالقی از اردبیل، حسین حسنی و محمود حسینی از اصفهان، علی عزتی و داریوش قنبری از ایلام، سید محمد مهدی پور فاطمی و غلامعلی قلی نژاد از بوشهر، نوروزی و گروسی از استان تهران، ترابی و حیدری از استان چهار محال بختیاری و موسی قربانی و صابری از استان خراسان جنوبی به عنوان اعضای هیئت حل اختلاف استانهای خود انتخاب شدند.

همچنین در خراسان رضوی محمد دهقان و بروغنی،  در استان خراسان شمالی شهریاری و حسینی نژاد و در استان زنجان فاضل موسوی و نصیری و در استان سمنان کواکبیان و ملک محمدی به این عنوان انتخاب شده اند.

عبدالعزیز جمشید زهی و احمد علی کیاخواه از سیستان و بلوچستان، محمد جانی و کوهی از فارس و عباسپور و طاهر خوانی از قزوین، آشتیانی وبنایی ازقم، شعبانی وکرمی ازکردستان و حسینی و حسن پور ازاستان کرمان، کرمی راد و شعبانی از کرمانشاه و قدرت الله حسینی پور و هدایت خواه از کهکیلویه و بویر احمد نیز دیگر منتخبان مجلس به عنوان نماینده عضو هیئت بررسی شکایات وهیئت حل اختلاف استانها بودند.

مجلس همچنین نظری مهر و رستگار ازگلستان، تهینی و آقا زاده ازگیلان، محمدی ومقدسی ازلرستان، ادیانی وشجاعی از مازندران، سلیمی و لطفی از مرکزی، فرج زاده و ذوالقدر از هرمزگان، رحیمی و رنجبر زاده از همدان و فرهمند و یحیی زاده از استان یزد را به عنوان نماینده دراین هیئت ها برگزید.

کد مطلب 711556

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