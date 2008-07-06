نمایندگان مجلس در هیئت حل اختلاف استانها انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درراستای قانون اصلاح قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 از هر استان 2 نفر را به عنوان عضو هیئت حل اختلاف استان ها انتخاب کردند.

بر این اساس و طبق رای نمایندگان شکور اکبرنژاد و ارسلان فتحی پور از آذربایجان شرقی، علی زنجانی و سلمان ذاکر از آذربایجان غربی، جواد صبوری و بشیر خالقی از اردبیل، حسین حسنی و محمود حسینی از اصفهان، علی عزتی و داریوش قنبری از ایلام، سید محمد مهدی پور فاطمی و غلامعلی قلی نژاد از بوشهر، نوروزی و گروسی از استان تهران، ترابی و حیدری از استان چهار محال بختیاری و موسی قربانی و صابری از استان خراسان جنوبی به عنوان اعضای هیئت حل اختلاف استانهای خود انتخاب شدند.

همچنین در خراسان رضوی محمد دهقان و بروغنی، در استان خراسان شمالی شهریاری و حسینی نژاد و در استان زنجان فاضل موسوی و نصیری و در استان سمنان کواکبیان و ملک محمدی به این عنوان انتخاب شده اند.

عبدالعزیز جمشید زهی و احمد علی کیاخواه از سیستان و بلوچستان، محمد جانی و کوهی از فارس و عباسپور و طاهر خوانی از قزوین، آشتیانی وبنایی ازقم، شعبانی وکرمی ازکردستان و حسینی و حسن پور ازاستان کرمان، کرمی راد و شعبانی از کرمانشاه و قدرت الله حسینی پور و هدایت خواه از کهکیلویه و بویر احمد نیز دیگر منتخبان مجلس به عنوان نماینده عضو هیئت بررسی شکایات وهیئت حل اختلاف استانها بودند.

مجلس همچنین نظری مهر و رستگار ازگلستان، تهینی و آقا زاده ازگیلان، محمدی ومقدسی ازلرستان، ادیانی وشجاعی از مازندران، سلیمی و لطفی از مرکزی، فرج زاده و ذوالقدر از هرمزگان، رحیمی و رنجبر زاده از همدان و فرهمند و یحیی زاده از استان یزد را به عنوان نماینده دراین هیئت ها برگزید.