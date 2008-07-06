به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش اخیر فدراسیون جهانی بورسهای اوراق بهادار حاکی از رشد 7/15 درصدی بورس اوراق بهادار تهران از ژانویه تا مه 2008 میلادی است. اما افزایش بیش از یک هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ماه ژوئن 2008 میلادی (10 خرداد تا 10 تیرماه 87 ) نشاندهنده رشد 75/20 درصدی این بورس در شش ماهه نخست سال جاری میلادی است.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز ماه مه 2008 میلادی بر روی عدد 10 هزار و 745 متوقف شد اما این شاخص عدد 11 هزار و 757 را در پایان ژوئن امسال تجربه کرد تا شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیش از یک هزار واحد افزایش یابد.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران درحالی در ماههای اخیر افزایش یافته است که شاخص بورسهای بینالمللی جهان، بدترین عملکرد را از سال 1982 میلادی تاکنون داشتهاند.
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