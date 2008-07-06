سعید مرادی در گفتگو باخبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: ساختمان این تالار به طور کامل تجهیز و آماده افتتاح است و بر اساس برنامه ریزی ها همزمان با میلاد مبارک امیر مومنان (ع) در روز 26تیر ماه سال جاری طی مراسمی به بهره برداری خواهد رسید.

وی اعتبار هزینه شده جهت احداث این تالار را 62میلیارد و900میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: در ساخت این تالار از بهترین مصالح ساختمانی از جمله گرانیت، تراورتن و آلکوبان جهت نمای ظاهری آن استفاده شده است.

مرادی با اشاره به آماده بودن ساختمان تالار شهر کرمانشاه در ابتدای امسال تصریح کرد: کار احداث این تالار دراردیبهشت ماه سال جاری به پایان رسید اما به دلیل آماده نبودن پارکینگ آن افتتاح رسمی منوط به آماده سازی پارکینگ شد.

کار احداث تالار بزرگ شهر کرمانشاه با زیر بنای هفت هزار و400مترمربع از سال 78 در میدان پردیس کرمانشاه آغاز شد که بعد از 9سال این پروژه هم اکنون آماده بهره برداری است.