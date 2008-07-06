فراخوان ششمین جشنواره شعر و داستان جوان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، این جشنواره که امسال «ساوالان» نامگذاری شده ویژه نویسندگان و شاعران 15 تا 25 سال و با موضوع آزاد برگزار میشود.
علاقمندان میتوانند حداکثر سه اثر در بخش داستان و دو اثر در بخش شعر را تا 10 مرداد به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران، خیابان حافظ، تقاطع سمیه، حوزه هنری، مرکز آفرینشهای ادبی ارسال کنند.
ششمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان ششم و هفتم شهریور در اردبیل برگزار میشود.
این جشنواره در سالهای گذشته با نامهای «ستارههای کویر»، «شاخ نبات»، «زیر آسمان الوند»، «خلیج» و «فلک الافلاک» به ترتیب در استانهای سمنان، فارس، همدان، هرمزگان و لرستان برگزار شده است.
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