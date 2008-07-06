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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۲

فراخوان ششمین جشنواره شعر و داستان جوان اعلام شد

فراخوان ششمین جشنواره شعر و داستان جوان اعلام شد

فراخوان ششمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان با عنوان «ساوالان» از سوی مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، این جشنواره که امسال «ساوالان» نامگذاری شده ویژه نویسندگان و شاعران 15 تا 25 سال و با موضوع آزاد برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند حداکثر سه اثر در بخش داستان و دو اثر در بخش شعر را تا 10 مرداد به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران، خیابان حافظ، تقاطع سمیه، حوزه هنری، مرکز آفرینش‌های ادبی ارسال کنند.

ششمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان ششم و هفتم شهریور در اردبیل برگزار می‌شود.

این جشنواره در سال‌های گذشته با نام‌های «ستاره‌های کویر»، «شاخ نبات»، «زیر آسمان الوند»، «خلیج» و «فلک الافلاک» به ترتیب در استان‌های سمنان، فارس، همدان، هرمزگان و لرستان برگزار شده است.

کد مطلب 711577

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