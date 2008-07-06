حکمت در این باره به خبرنگار مهر گفت: دهم مرداد برای گرفتن صحنه‌های خارجی این فیلم به همراه گروه تولید به افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان سفر می‌کنیم و در این سفر کلاری به عنوان مدیر فیلمبرداری گروه را همراهی خواهد کرد. بعد از گرفتن سکانس‌های مربوط به این کشورها، فیلمبرداری "لالایی‌ها" به پایان می‌رسد.

نمایی از فیلم سینمایی "صداها"

وی در ادامه درباره اکران فیلم "سه زن" ساخته خود و مراحل فنی پروژه "صداها" افزود: هم اکنون مشغول فراهم کردن شرایط اکران عمومی "سه زن" برای عید فطر هستیم. "صداها" به کارگردانی فرزاد موتمن نیز در مراحل پایانی صداگذاری قرار دارد. اما هنوز آهنگساز آن مشخص نشده است.

"سه زن" دومین فیلم حکمت پس از "زندان زنان" و روایتگر قصه سه نسل از زنان جامعه است که یکدیگر را گم کرده‌اند و در جستجو برای یافتن پیوندهای گمشده یکدیگر را بازمی‌یابند. نیکی کریمی، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، رضا کیانیان، بابک احمدی، مهرداد ضیایی و آتیلا و ستاره پسیانی از بازیگران این فیلم هستند.

"صداها" از تولیدات شرکت پرشین فیلم در ژانر جنایی است و آتیلا پسیانی، رویا نونهالی، مهدی احمدی، رضا کیانیان، پگاه آهنگرانی، نازنین فراهانی، شهین نجف‌زاده، طناز طباطبایی و میکائیل شهرستانی در آن بازی کرده‌اند. فیلم بر اساس فیلمنامه سعید عقیقی درباره قتلی در یک مجتمع مسکونی است که همسایه‌ها را به نحوی درگیر می‌کند.