منتخبان مجلس در کمیته های اشتغال استانها معرفی شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آذربایجان شرقی مسعودی ریحان، در آذربایجان غربی نادر قاضی پور، در اردبیل ولی اسماعیلی، در اصفهان حسن کامران، در ایلام شاپور فولادی، در بوشهر عسگر جلالیان، در تهران سید حسن نقوی حسینی و در چهار محال و بختیاری سیروس برنا به عنوان نمایندگان مجلس در کمیته های اشتغال استانها انتخاب شدند.

همچنین در خراسان جنوبی کریم عابدی، در خراسان رضوی اسدالهی، در خراسان شمالی هادی قوامی، در خوزستان سودانی، در زنجان فاضل موسوی، سیمنان ترابی، در سیستان و بلوچستان عباسعلی نورا، در فارس غلامرضا دهقان، در قزوین امیر طاهر خانی، در قم علی بنایی، در کردستان بهمن مراد نیا، در کرمان محمدرضا امیری، در کرمانشاه جهانبخش امینی و در کهکیلویه و بویر احمد قدرت الله حسینی پور عضو کمیته های اشتغال استانها خواهند بود.

مجلس مراد علی منصوری، فلاح آبادی، رحیمی نسب، محسن نریمان، محمد احمدی، احمد جباری، شهریار طاهر پور و عابدی را به ترتیب به عنوان نمایندگان گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد درکمیته های اشتغال استانها برگزید.