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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۵

علامه فضل الله:

سلاح مقاومت مانع پیشرفت لبنان نیست/لزوم گفتگو درباره استراتژی دفاعی

سلاح مقاومت مانع پیشرفت لبنان نیست/لزوم گفتگو درباره استراتژی دفاعی

علامه محمد حسین فضل الله در سخنانی با دعوت به انجام گفتگوهای داخلی لبنان تاکید کرد: نباید به مقاومت و سلاح آن به عنوان مانعی در برابر لبنان نگاه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته لبنانی در سخنانی با اشاره به روند تبادل اسرا و تسلیم اسرائیل دربرابر شروط مقاومت تاکید کرد: این مرحله ، مرحله ای جدید و نشان دهنده به وجود آمدن توازن جدیدی است که نمی توان  آن را با تهدیدات و ارعاب و ترس از بین برد.

این عالم برجسته لبنان در ادامه افزود:  اگر مقاومت را در مظن اتهام قرار داد یا اینکه به سلاح مقاومت به عنوان مانعی در برابر پیشرفت لبنان نگاه کرد، نگاهی نادرست است.

وی در ادامه خواستار آن شد تا از پیروزی ها و عملکرد مثبت مقاومت لبنان از جمله اقدام آن در حفظ ملت و امت تقدیر شود.

علامه فضل الله درعین حال بر تسریع در انجام گفتگوهای داخلی لبنان تاکید کرد و گفت : باب مذاکرات درباره استراتژی مقاومت باز است.

درادامه این عالم بر جسته لبنانی  خاطر نشان کرد: با وجود ابهامی که در فضای سیاسی و حتی امنیتی لبنان وجود دارد، و با توجه به وجود اختلافات بین جریان 14 مارس و جریان 8 مارس( گروه های طرفدار تشکیل دولت وحدت ملی لبنان)، شرایط موجود اجازه انجام گفتگوهای داخلی را می دهد. 

وی در عین حال خواستار انجام گفتگوهایی درباره سلاح مقاومت و ترسیم استراتژی شد که هرگونه قیمومیتی را رد می کند و مانع از تشکیل ائتلافاتی می شود که به استقلال لبنان لطمه می زند.

کد مطلب 711601

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