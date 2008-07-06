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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۴

محمدی فر خبر داد:

گزارش فرمانده نیروی انتظامی و پلیس راه در جلسه روز سه شنبه کمیسیون عمران

گزارش فرمانده نیروی انتظامی و پلیس راه در جلسه روز سه شنبه کمیسیون عمران

معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی از حضور فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده پلیس راه در روز سه شنبه در کمیسیون عمران و ارائه گزارش عملکرد نیروی انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی محمدی فرمعاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بعد از ظهر روز سه شنبه فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده پلیس راهور در کمیسیون عمران مجلس حاضر خواهند شد، اظهار داشت: در این جلسه ضمن معارفه فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده پلیس راهور با اعضای کمیسیون عمران، مسئولان نیروی انتظامی گزارشی از فعالیت های خود درسال 86 و اقداماتی که در پلیس راه شهری و امنیت جاده های درون شهری وبرون شهری انجام شده ارائه خواهند کرد و نحوه همکاری مسئولان وهمچنین نمایندگان مجلس با نیروی انتظامی و پلیس راه بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه از نقطه نظرات نمایندگان مجلس برای تامین بهتر امنیت شهروندان و امنیت مسافران در جاده ها نیز بهره مند خواهیم شد.

محمدی فر تصریح کرد: نیروی انتظامی و پلیس راه به حمایت مجلس و به خصوص کمیسیون عمران نیازمند است.

کد مطلب 711603

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