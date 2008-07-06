700 میلیون ریال برای ساخت کانون بانوان کوهدشت هزینه شد

زیبا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: این کانون با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال از محل تملک سرمایه ای در زمینی به مساحت 270 متر مربع و زیربنای 200 متر مربع احداث شده است .

وی تصریح کرد : هدف از احداث این کانون فراهم آوردن امکانات لازم برای برنامه ریزی و ساماندهی ظرفیت ها و توانمندیهای زنان ، افزایش آگاهی آنان و همچنین ایجاد فضای مناسب و موثر برای مشارکت زنان است .

رئیس امور بانوان فرمانداری شهرستان کوهدشت عنوان کرد: اجرای برنامه های فرهنگی ، آموزشی ، هنری ، ورزشی ، مهارتهای زندگی و ارتباطات جمعی از مهم ترین برنامه های این کانون خواهد بود.

زمانی همچنین تشکیل بانک اطلاعات زنان کوهدشت ، حمایت و شناسایی واحدهای تولیدی زنان در شهرستان ، نشاسایی زنان توانمند و کارآفرین، تجلیل از بانوان نمونه و نخبه شهرستان را از جمله مهم ترین برنامه های دفتر امور بانوان فرمانداری شهرستان کوهدشت دانست .