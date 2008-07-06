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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۲۰:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

700 میلیون ریال برای ساخت کانون بانوان کوهدشت هزینه شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس امور بانوان فرمانداری شهرستان کوهدشت گفت: کانون بانوان این شهرستان با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال احداث شده است که در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

زیبا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: این کانون با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال از محل تملک سرمایه ای در زمینی به مساحت 270 متر مربع و زیربنای 200 متر مربع احداث شده است .

وی تصریح کرد : هدف از احداث این کانون فراهم آوردن امکانات لازم برای برنامه ریزی و ساماندهی ظرفیت ها و توانمندیهای زنان ، افزایش آگاهی آنان و همچنین ایجاد فضای مناسب و موثر برای مشارکت زنان است .

رئیس امور بانوان فرمانداری شهرستان کوهدشت عنوان کرد: اجرای برنامه های فرهنگی ، آموزشی ، هنری ، ورزشی ، مهارتهای زندگی و ارتباطات جمعی از مهم ترین برنامه های این کانون خواهد بود.

زمانی همچنین تشکیل بانک اطلاعات زنان کوهدشت ، حمایت و شناسایی واحدهای تولیدی زنان در شهرستان ، نشاسایی زنان توانمند و کارآفرین، تجلیل از بانوان نمونه و نخبه شهرستان را از جمله مهم ترین برنامه های دفتر امور بانوان فرمانداری شهرستان کوهدشت دانست .

کد مطلب 711604

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