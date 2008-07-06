دولت نگاه کوتاه مدت به طرح تحول اقتصادی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این نشست مشترک که عصر دیروز (شنبه) به مدت 5/3 ساعت برگزار شد و بیش از 100 اقتصاددان برای تبادل نظر و ارایه دیدگاه ها و پیشنهادات خود در خصوص طرح تحول بزرگ اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری آمده بودند، خواستار همدلی و همراهی صاحبنظران اقتصادی شد.

در ابتدای این نشست، حسینی دبیر کارگروه تحول اقتصادی جزئیات این طرح را برای حاضران تشریح کرد و سپس شماری از اساتید دانشگاه در سخنانی دیدگاه ها، نظرات و پیشنهاد های خود را از نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی بیان کردند. اغلب اساتیدی که در جایگاه سخنرانی قرار گرفتند، بر ضرورت و لزوم اجرای طرح تحول اقتصادی برای اصلاح ساختارهای معیوب تاکید کردند.

دقت در چگونگی هدفمند کردن یارانه ها به عنوان امری حساس و ظریف، عجله نکردن در اجرای اصلاحات ساختاری، استفاده از پتانسیل های علمی کشور در عرصه اقتصاد، حذف یا ادغام نهادها و ارگان های موازی، شناسایی و اصلاح برخی قوانین متناقض، شناسایی اولویت ها ، مشارکت دادن دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد در ترسیم و اجرای طرح، کنترل و مبارزه با فساد، توجه به اقتصاد اسلامی، توانمند سازی بخش خصوصی و بهره گیری از مشاوران قوی اقتصادی از سوی رئیس جمهور، از جمله پیشنهادات و مواردی بود که در این نشست توسط شماری از اساتید و صاحبنظران مطرح شد.

رئیس جمهور در این گردهمایی در سخنانی با تاکید بر اینکه انجام اصلاحات بنیادین در عرصه اقتصاد کشور ، نیازمند عزم ملی ، همراهی و همکاری عمومی است، تصریح کرد: به یقین اساتید و صاحبنظران دانشگاهی در موفقیت طرح های اصلاحی نقش مهم وپیشتاز دارند.

به مفاهیم کلیدی علم اقتصاد پایبندم

دکتر احمدی نژاد با رد برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت به تئوری های اقتصادی، اعتقادی ندارد و اقدامات دولت غیرعلمی و غیر کارشناسی است، گفت: کسانی چنین ادعاهایی را مطرح می کنند که از پاسخ به ایرادات دولت درباره تئوری های مطرح شده از سوی خودشان عاجزند؛ والا بنده همان مفاهیم کلیدی علم اقتصاد را با زبان عامه مردم مطرح می کنم و به آن پایبندم.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سخنان یکی از اساتید دانشگاه مبنی بر اینکه دولت بهتر است به خاطر وسعت و گستردگی طرح تحول بزرگ اقتصادی تنها بخشی از آن را به مرحله اجرا درآورد، خاطرنشان کرد: دولت نگاه کوتاه مدت به این طرح ندارد؛ ضمن اینکه اگر یکی از اشکالات را اصلاح کنیم، بقیه ایرادات اقتصادی آثار تحول ابتدایی را نیز از بین خواهد برد و آن را بی نتیجه می کند.

وی با تاکید براینکه مردم ایران، مردمی تحول خواه هستند، گفت: اگر طرحی به درستی و با در نظر گرفتن منافع مردم تدوین شود، مردم با آن همراهی خواهند کرد و ظرفیت تحولی مردم به لحاظ استعداد و هوشمندی در سطح بالایی قرار دارد که نمونه آن را در طرح عظیم سهمیه بندی بنزین شاهد بودیم .

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اظهارات یکی از مدعوین مبنی بر اینکه زمان برای دولت به منظور اجرای اصلاحات ساختاری کم است، تصریح کرد: دولت معتقد است برای خدمت و رفع موانع رفاه و آسایش مردم حتی نباید یک روز تعلل کرد؛ چرا که هر چه زمان می گذرد، هزینه و تبعات اصلاح ساختارها افزایش می یابد.بنابراین حتی اگر یک روز از عمر دولت باقی مانده باشد و احساس شود که اصلاحاتی به نفع مردم است ، قطعاً این اقدام را عملی خواهد کرد .

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به هیچ عنوان به دنبال بهره برداری سیاسی از اقدامات خود نیست ، گفت: دعوت من از شما برای تبادل نظر درباره طرح تحول بزرگ اقتصادی یک دعوت اعتقادی است و برای این است که چنانچه بعضاً ایراداتی در طرح وجود دارد، اصلاح و یکبار برای همیشه یک طرح جامع و ریشه ای برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی کشور تدوین شود. من با این دعوت، تکلیف و وظیفه خود را نزد خدای متعال و مردم انجام دادم.

دکتر احمدی نژاد همچنین با تاکید بر ضرورت تدوین الگوی ایرانی و اسلامی برای اقتصاد کشور، یادآور شد: الگوهای اقتصادی و نظری با مدل مکانیکی که در همه جای دنیا یکسان است، متفاوت می باشد. در الگوهای نظری سنت ها، روحیات و فرهنگ هر کشور در روند اجرا و تدوین برنامه ها تاثیر گذار است و از این رو باید برای تدوین ساختارهای بنیادین کشورمان ، مدل های اسلامی – ایرانی ترسیم شود.

در این گردهمایی به همراه دکتر احمدی نژاد ، معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزرای دادگستری ، بازرگانی ، کار و رفاه حضور داشتند.