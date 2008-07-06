100 تئاتر خیابانی در شیراز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید عباسی ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در راستای ارتقا فرهنگ شهروندی با استفاده از هنرهای اصیل ایرانی و با توجه به زیاد شدن اوقات فراغت مردم در تابستان به مدت یک ماه از تاریخ 25 تیرماه تا 25 مردادماه این تئاترها در 38 پارک بزرگ شیراز اجرا می شود.

وی با اشاره به اهمیت تئاتر خیابانی در ایجاد ارتباط موثر با افراد افزود: ایجاد ارتباط مستقیم و رو در روی هنرپیشه با مخاطب و شرکت فعال مخاطب در مفهوم سازی ذهنی منجر به اثرگذاری این هنر جهت انتقال مفاهیم می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز اجرای طرح مذکور را در سطح کشور بی سابقه خواند و تصریح کرد: این برنامه آموزشی تفریحی با 10 موضوع مختلف پیرامون ترویج و ارتقا فرهنگ شهروندی از قبیل امیدواری، وظیفه شناسی، مبارزه با مواد مخدر، اعتماد به نفس و... از ساعت 18 تا 20در محل های مورد نظر اجرا می شود.

عباسی اظهار داشت: تئاترهای خیابانی توسط پنج گروه هنری آفرینش، خورشید، افق، سکوت و مسافر اجرا می شود ضمن اینکه نمایشنامه ها نیز توسط نمایشنامه نویسان استان فارس نوشته شده است.