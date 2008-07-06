افزایش 70 درصدی سهمیه شیر لرستان نیازمند توزیع عادلانه است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید رضا دهناد پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه آب ، خاک و کشاورزی استان، اظهار داشت: با توجه به اینکه در روزهای اخیر سهمیه شیر یارانه ای لرستان 70 درصد افزایش یافته است رفع مشکلات موجود در این زمینه نیازمند توزیع هوشمند شیر در سطح استان است.

وی تصریح کرد: نظام توزیع شیر در استان باید به صورت عادلانه صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان یادآور شد: سهمیه شیر استان لرستان به علت مشکلات موجود از 63 تن به 106 تن در روز افزایش یافت که این افزایش موجب رفع مشکلات مردم در تهیه شیر شده است.

دهناد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث خشکسالی با تاکید بر ضرورت ساماندهی در آبرسانی، عنوان کرد: همچنین در بخش مصرف نیز باید با فرهنگ سازی و تعامل رسانه های جمعی استان صرفه جویی در بخش آب و برق تحقق یابد.

وی پیرامون مقوله شبکه های آبیاری در استان نیز بر ضرورت احداث سدهای در دست مطالعه تاکید کرد .

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین در رابطه با خرید و ذخیره گندم از کشاورزان استان بیان داشت: در این رابطه هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و کلیه تمهیدات لازم برای خرید و ذخیره گندم در سطوح مختلف ملی و استانی انجام شده است.

در این جلسه مدیران کل و نمایندگان دستگاههای جهادکشاورزی ، آب و فاضلاب، شرکت آب منطقه ای استان گزارشی از روند برنامه های خود در رابطه با خرید و ذخیره گندم ، خشکسالی و همچنین وضعیت منابع آب استان ارائه کردند.