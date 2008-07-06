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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۰

از سوی خسرو خاور؛

تأثیر مراودات علمی در بسط پژوهش‌های علمی بررسی می‌شود

عضو هیئت علمی گروه علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تأثیر مراودات علمی در بسط پژوهش‌های علمی را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان این نشست شنبه 22تیرماه  از ساعت 10 تا 12 است.

محل برگزاری این سخنرانی نیز مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سالن اجتماعات واقع در تهران، خیابان ملا صدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سهیل پلاک 657 است. 
 

کد مطلب 711619

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