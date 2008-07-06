به گزارش خبرگزاری مهر، زمان این نشست شنبه 22تیرماه از ساعت 10 تا 12 است.

محل برگزاری این سخنرانی نیز مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سالن اجتماعات واقع در تهران، خیابان ملا صدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سهیل پلاک 657 است.

