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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۱

همکاری علمی ایران و ونزوئلا /

ورود آموزشهای علمی کاربردی ایران به ونزوئلا

ورود آموزشهای علمی کاربردی ایران به ونزوئلا

بر اساس توافقات به عمل آمده بین ایران و ونزوئلا رشته تعمیرات مکانیکی تراکتور با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی در ونزوئلا ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با مشارکت ایران و ونزوئلا شرکتی در زمینه عرضه تراکتور در کشور ونزوئلا ایجاد می شود که 51 درصد این شرکت متعلق به ایران و 49 درصد متعلق به کشور ونزوئلا است.

سالانه 3000 دستگاه تراکتور به این کشور صادر می شود که در شرکت مذکور مونتاژ و عرضه می شود که به گفته علی اعلمی مسئول مرکز آموزش علمی کاربردی تراکتورسازی تبریز این تعداد قابل افزایش به 5000 دستگاه تراکتور نیز است.

وی اضافه کرد: رشته ای با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی در کشور ونزوئلا به نام رشته تعمیرات مکانیکی تراکتور ایجاد خواهد شد.

اعلمی گفت: مدرسان این مرکز در ونزوئلا از ایران و ونزوئلا خواهند بود.

کد مطلب 711621

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