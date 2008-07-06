به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در 15 قسمت 40 دقیقه‌ای بر مبنای فیلمنامه حسن مشکلاتی و تهیه‌کنندگی افشین زمانی تولید می‌شود و لوکیشن‌های آن در لرستان و تهران است. تاکنون حضور هوشنگ توکلی، افسانه ناصری، پریسا گلدوست و فریبا نادری در این پروژه قطعی شده است.

داستان مجموعه تلویزیونی یلدا" روایتگر دختری به نام یلدا است که درگیر ماجراهای مختلف می‌شود. از دیگر عوامل تولید این پروژه می‌توان به علی یاور مدیر تولید، حامد وحید دستیار اول کارگردان و غزل رشیدی منشی صحنه اشاره کرد.

مجموعه تلویزیونی "گلریزان" به کارگردانی رشیدی و تهیه‌کنندگی زمانی آماده پخش از شبکه یک است. قصه در محله‌ای قدیمی اتفاق می‌افتد و ماجرا از جایی آغاز می‌شود که حشمت از زندان آزاد می‌شود. او به جرم قتل پدر مرتضی به زندان رفته و در غیابش عزت دوست صمیمی‌ حشمت به قول‌هایش درباره خانواده او عمل نکرده است.

فیلمنامه 26 قسمتی "گلریزان" را سیدعلی اکبر محلوجیان نوشته و در آن فرامرز صدیقی، کتایون امیرابراهیمی، ایرج نوذری، سیامک اطلسی، کاظم افرندنیا، یوسف مرادیان، مارال فرجاد، آرام جعفری، سمیرا سیاح، مهدی امینی‌خواه، کاوه سماکباشی، پویا امینی، امیر غفارمنش، مریم بلالی‌مقدم، ناصر گیتی‌جاه، مهدی فقیه و ... مقابل دوربین علی محمدزاده بازی کرده‌اند.

علی‌اصغر هندی، محمود حکمت‌اثر و رضا افشاری بازیگران همدانی "گلریزان" هستند که در سیمای استان همدان تولید شده و در ساخت آن مرحوم امیر آشنا مدیر تولید، قاسم صالحی برنامه‌ریز و دستیار کارگردان، بابک شعاعی طراح گریم، رضا کنشلو صدابردار، محمد محمدی طراح صحنه، نیلوفر سجادی طراح لباس و غزل رشیدی منشی صحنه آن بوده‌اند.