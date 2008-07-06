نخستین مجمع عمومی انجمن دوستداران زبان فارسی در بلغارستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این مراسم که با هدف تعیین اعضای هیئت رئیسه انجمن برگزار شد، پروفسور "فدوتوف" معاون دانشگاه صوفیه و رئیس بخش شرق شناسی این دانشگاه با ابراز خرسندی از تاسیس انجمن دوستداران زبان فارسی، دانشگاه خود را از دوستداران واقعی فرهنگ ایران و زبان فارسی معرفی کرد و از تلاش های وابستگی فرهنگی سفارت ایران در صوفیه به خاطر پشتیبانی در راه اندازی این انجمن و کرسی زبان فارسی تشکر کرد.

وی با تقدیر از زحمات اعضای هیئت موسس به ویژه دکتر "پانف" رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه صوفیه اظهار امیدواری کرد تا تاسیس انجمن باعث رشد کمی و کیفی فعالیت های حوزه فرهنگ و زبان فارسی در بلغارستان و توسعه مراودات فرهنگی دو کشور شود.

در پایان این مراسم، اعضای هیئت رئیسه و بازرسان انجمن انتخاب شدند.