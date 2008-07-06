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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

عملیات مرمت اثر تاریخی "قلعه والی" در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی استان ایلام از آغاز عملیات مرمت اثر تاریخی "قلعه والی" در این استان خبر داد.

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این مرمت شامل استحکام بخشی این اثر تاریخی است که بر روی قلعه انجام می شود.

وی اظهار داشت: قلعه والی که محل موزه مردم شناسی استان ایلام است برای رفع آسیبهایی که به آن وارد شده است مرمت می شود که مرمت درهها و پنجرهها، بندکشی قسمتهای آسیب دیده و ..است. 

محمدی خاطر نشان کرد: برای اجرای عملیات مرمت قله والی در استان ایلام 100 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

استان ایلام با داشتن 542 اثر تاریخی ثبت شده در آثار ملی یکی از استانهای هدف گردشگری در کشور محسوب می شود.

کد مطلب 711665

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