به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرتضاییفرد دبیر جشنواره مراکز استانی حوزه هنری به واحد خبر حوزه گفت: بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره هنرمندان فعال در رشتههای موسیقی، نمایش، ادبیات، تجسمی، سینما و عکس از سراسر کشور در این جشنواره حضور خواهند یافت.
وی برپایی همایش نقاشان و عکاسان، ویژهبرنامه موسیقی شبهای ایرانی، 30 سال انقلاب یک میراث و ایجاد تالار افتخارات مراکز استانی حوزه هنری را از دیگربخش های جشنواره آثار و تولید مراکز استانی حوزه هنری اعلام کرد و افزود بخش موسیقی شامل اجرای موسیقی در دو بخش گروهنوازی، تکنوازی و آواها و نواهاست.
دبیر دومین جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری در مورد نمایشهای این جشنواره گفت: در طول برگزاری جشنواره هر روز دو نمایش صحنهای و یک نمایش خیابانی اجرا میشود و برپایی کارگاههای نمایشنامهنویسی، کارگردانی، بازیگری و طراحی صحنه با حضور استادن مطرح نیز از دیگر برنامههای این بخش است.
وی ادامه داد: اکران فیلمهای کوتاه منتخب و آثار راهیافته به جشنوارههای بینالمللی، تولید فیلم کوتاه مستند در ایام برگزاری توسط فیلمسازان جوان استانها و برگزاری نشست کارگردانان مطرح سینمای ایران با فیلمسازان و هنرمندان استانی از دیگر برنامههای جشنواره است.
مرتضاییفرد برپایی نمایشگاههای عکس، خوشنویسی، گرافیک، نقاشی، نگارگری، کاریکاتور و مجسمهسازی را از برنامههای هنرمندان تجسمی ذکر کرد و گفت: در رشته ادبیات نیز محافل شعر و داستان و شبهای خاطره ویژه ادبیات پایداری برگزار میشود.
برپایی نمایشگاهی از آثار منتشرشده در مراکز استانی حوزه هنری شامل نرمافزار چندرسانهای، لوحهای فشرده آموزشی و پژوهشی و نشریات استانی از دیگر بخشهای این جشنواره است.
دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری به همت اداره کل امور استانها و مجلس حوزه هنری 24 تا 26 آذرماه در تهران برگزار میشود. نخستین دوره این جشنواره با استقبال چشمگیر هنرمندان زمستان سال 1385 در اصفهان برگزار شد.
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