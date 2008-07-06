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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۷

تهران میزبان بزرگترین جشنواره هنری ایران می‌شود

هنرمندان رشته‌های مختلف از سراسر کشور به دومین جشنواره آثار و تولید مراکز استانی حوزه هنری فراخوانده شدند که پائیز امسال در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرتضایی‌فرد دبیر جشنواره مراکز استانی حوزه هنری به واحد خبر حوزه گفت: بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره هنرمندان فعال در رشته‌های موسیقی، نمایش، ادبیات، تجسمی، سینما و عکس از سراسر کشور در این جشنواره حضور خواهند یافت.

وی برپایی همایش نقاشان و عکاسان، ویژه‌برنامه موسیقی شب‌های ایرانی، 30 سال انقلاب یک میراث و ایجاد تالار افتخارات مراکز استانی حوزه هنری را از دیگربخش های جشنواره آثار و تولید مراکز استانی حوزه هنری اعلام کرد و افزود بخش موسیقی شامل اجرای موسیقی در دو بخش گروه‌نوازی، تکنوازی و آواها و نواهاست.

دبیر دومین جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری در مورد نمایش‌های این جشنواره گفت: در طول برگزاری جشنواره هر روز دو نمایش صحنه‌ای و یک نمایش خیابانی اجرا می‌شود و برپایی کارگاههای نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی، بازیگری و طراحی صحنه با حضور استادن مطرح نیز از دیگر برنامه‌های این بخش است.

وی ادامه داد: اکران فیلم‌های کوتاه منتخب و آثار راهیافته به جشنواره‌های بین‌المللی، تولید فیلم کوتاه مستند در ایام برگزاری توسط فیلمسازان جوان استان‌ها و برگزاری نشست کارگردانان مطرح سینمای ایران با فیلمسازان و هنرمندان استانی از دیگر برنامه‌های جشنواره است.

مرتضایی‌فرد برپایی نمایشگاههای عکس، خوشنویسی، گرافیک، نقاشی، نگارگری، کاریکاتور و مجسمه‌سازی را از برنامه‌های هنرمندان تجسمی ذکر کرد و گفت: در رشته ادبیات نیز محافل شعر و داستان و شب‌های خاطره ویژه ادبیات پایداری برگزار می‌شود.

برپایی نمایشگاهی از آثار منتشرشده در مراکز استانی حوزه هنری شامل نرم‌افزار چندرسانه‌ای، لوح‌های فشرده آموزشی و پژوهشی و نشریات استانی از دیگر بخش‌های این جشنواره است.

دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری به همت اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری 24 تا 26 آذرماه در تهران برگزار می‌شود. نخستین دوره این جشنواره با استقبال چشمگیر هنرمندان زمستان سال 1385 در اصفهان برگزار شد.

کد مطلب 711667

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