معیارهای ارزیابی عملکرد به شهرداران مناطق شیراز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعتمادی ظهر امروز در شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر شیراز افزود: این فاکتورها شامل تکریم ارباب رجوع، کارهای عمرامی و تحقق درآمد های مصوب و پیش بینی شده است.

شهردار شیراز بیان کرد: یکی از این فاکتورها به کمیت و کیفیت کارهای عمرانی هر شهردار در منطقه مدیریتی خود مربوط بوده که با این کار سعی داریم نسبت به انجام هرچه بهتر کارهای عمرانی و پیشرفت پروژه ها به نتیجه برسیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم با انتخاب این سه فاکتور هم در روند کاری شهرداران مناطق و هم در توسعه هر منطقه از شیراز شاهد پیشرفت باشیم.

در ادامه جلسه یک عضو شورای شهر شیراز نیز بیان کرد: برای روند سریعتر در کارهای عمرانی باید یک نوع مسابقه عمرانی بین شهرداران مناطق شیراز برگزار شود.

زین العابدین عرب ادامه داد: با این کار ضمن اینکه هر منطقه به رشد و توسعه مناسبی دست می یابد، شهرداران نیز در مسائل عمرانی مختلف شهر شیراز تلاش بیشتری خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید شهرداران مناطق را به غیر از اینکه در دفاتر خود فقط پاسخگوی ارباب رجوع باشند به سوی مسائل عمرانی سوق یابند.

عرب در بحش دیگری ازسخنان خود با اشاره به مسئله ورودی های فرودگاه شیراز گفت: بارها این مسئله از سوی شورای شهر تذکر داده شده و امروز از اعضای شورا تقاضا داریم برای حل این مسئله از مدیر فرودگاه شیراز به حضور در جلسه شورای دعوت شود.