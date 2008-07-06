اجرای نظام جامع مالیاتی موجب تقویت عدالت اجتماعی در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهدوی نیا ظهر یکشنبه به مناسبت سالروز مالیات در نشست با خبرنگاران افزود: مالیات از ارکان اقتصادی کشور بوده و اجرای دقیق و برنامه ریزی شده نظام جامع مالیاتی موجب شفافیت اقتصادی می شود.

وی اظهار داشت : 6/81 درصد از مجموع درآمدهای وصول شده سه ماه نخست سالجاری این استان از محل درآمدهای مالیاتی و بقیه از درآمدهای عمومی استان بوده است.

وی خاطرنشان کرد : در سال جاری 181 مییلیارد و 575 میلیون ریال از مجموع 720 میلیارد و 896 میلیون ریال درآمدهایی مصوب این استان وصول شده است .

به گفته مهدوی نیا، این میزان درآمد به حسابهای مربوط درخزانه معیین استان واریز و برابر مقرارات برای انجام هزینه های عمرانی و جاری در اختیار دستگاههای اجرایی استان قرارگرفته است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان، فرهنگ سازی برای ترویج فرهنگ مالیاتی را در کشور ضروری دانست و تاکید کرد : دستگاههای مختلف از جمله رسانه ها باید در این بخش تلاش بیشتری به خرج دهند.

