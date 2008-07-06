به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، دکتر صلاح الدین کفتارو رئیس مجمع شیخ احمد کفتارو سوریه با پیتر کونلکه کشیش کلیسای لوتری حضرت مریم (س) دانمارک دیدار کرده و تثبیت گفتگوی بین اسلام و غرب، ایجاد پل ارتباطی، شناخت دیگری و ارتباط مؤسسات محلی دانمارک و سوریه را مورد بررسی قرار دادند.

کشیش کونلکه با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و مسیحیان اظهار داشت: اهانتهایی که به اسلام، مسلمانان و حضرت محمد (ص) می‌شود، نشانگر افراط‌گراییهای فکری و فرهنگی است که جهان امروز شاهد آنها است.

وی در این دیدار به غنای ارزشهای دین اسلام و رسالت آن تأکید و تصریح کرد: ارزشهای صلح و دوستی در جهان از پیامدهای رسالت ادیان آسمانی به شمار می‌روند که باید سازمانهای مختلف با همکاری یکدیگر در راستای برقراری صلح و امنیت جهانی تلاش کنند.

این دیدار در دمشق پایتخت سوریه صورت گرفت.