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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۵

ارزشهای اسلام و رسالت آسمانی آن بر صلح تأکید می‌کنند

کشیش کلیسای لوتری حضرت مریم (س) دانمارک در دیدار با رئیس مجمع شیخ احمد کفتارو سوریه اهانت به اسلام و مسلمانان را ناشی از افراط‌گراییهای دینی خواند و گفت: ارزشهای دین اسلام و رسالت آن غنی بوده و بر صلح و دوستی در جهان تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، دکتر صلاح الدین کفتارو رئیس مجمع شیخ احمد کفتارو سوریه با پیتر کونلکه کشیش کلیسای لوتری حضرت مریم (س) دانمارک دیدار کرده و تثبیت گفتگوی بین اسلام و غرب، ایجاد پل ارتباطی، شناخت دیگری و ارتباط مؤسسات محلی دانمارک و سوریه را مورد بررسی قرار دادند.

کشیش کونلکه با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و مسیحیان اظهار داشت: اهانتهایی که به اسلام، مسلمانان و حضرت محمد (ص) می‌شود، نشانگر افراط‌گراییهای فکری و فرهنگی است که جهان امروز شاهد آنها است.

وی در این دیدار به غنای ارزشهای دین اسلام و رسالت آن تأکید و تصریح کرد: ارزشهای صلح و دوستی در جهان از پیامدهای رسالت ادیان آسمانی به شمار می‌روند که باید سازمانهای مختلف با همکاری یکدیگر در راستای برقراری صلح و امنیت جهانی تلاش کنند.

این دیدار در دمشق پایتخت سوریه صورت گرفت.

کد مطلب 711670

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