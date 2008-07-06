آغاز عضوگیری و انتخاب اعضای کمیسیون ویژه دراولین جلسه فراکسیون اصولگرایان

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام اینکه جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان فردا ساعت 15 برگزار خواهد شد، خبرداد در جلسه فردا فراکسیون اصولگرایان در رابطه با انتخاب اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی و نمایندگان منتخب در مجامع و شوراها تصمیم گیری خواهد شد.

به گفته وی همچنین در این جلسه عضوگیری از نمایندگان برای فراکسیون اصولگرایان به طور رسمی با توزیع فرم هایی آغاز می شود.

عضو هیئت رئیسه موقت فراکسیون اصولگرایان همچنین انتخاب نمایندگان پیشنهادی فراکسیون اصولگرایان برای حضور به عنوان ناظر مجلس در مجامع دولتی و شوراها را از دیگردستور کارهای نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان برشمرد .



به گفته میرتاج الدینی نشست بعدی مجمع عمومی اصولگرایان بعد از تعطیلات دو هفته ای مجلس ، در اوایل مرداد ماه با دستور کار تصویب اساسنامه فراکسیون اصولگرایان و تعیین هیئت رئیسه و شورای مرکزی دائمی برگزار می شود .



