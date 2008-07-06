دکتر محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برگزاری همایش مدیران فرهنگی به صورت کار کمیته های گروهی از جمله برنامه ریزی هایی است که در دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: برگزاری همایش مدیران منطقه ای که دوشنبه 17 تیرماه برگزار می شود نیز در ادامه همایش های گذشته این معاونت فرهنگی است که در شهرهای شاهرود و همدان برگزار شد.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد ادامه داد: دانشگاه آزاد این روش جدید را برای برگزاری همایشهای مدیران فرهنگی در سال نوآوری و شکوفایی آغاز کرده که علت آن مشکلات برگزاری همایش مدیران فرهنگی در اسفند ماه بوده است.

مظاهری تاکید کرد: از سال آینده همایش مدیران فرهنگی که به بررسی عملکرد دانشگاه در طول سال گذشته و برنامه ریزی برای سال جدید همچنین نقد و بررسی عملکرد واحدهای مختلف و برنامه های نوآوری فرهنگی می پردازد در اردیبهشت ماه و همزمان به هفته فرهنگی دانشگاه برگزار می شود.

وی ادامه داد: با توجه به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال نوآوری و شکوفائی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شعار نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری را در دستور کار خود و واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی قرار داده است.