مراسم روز ورزشی نویسان برگزار شد / تجلیل از پیشکسوتان عرصه خبر

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر امروز با حضور مدیران مسئول ، سردبیران ، خبرنگاران ، نویسندگان و عکاسان ورزشی رسانه های دیداری و شنیداری به مناسبت دوم جولای روز جهانی ورزشی نویسان در محل هتل لاله تهران برگزار شد و در پایان آن از برخی پیشکسوتان عرصه خبر ورزشی تجلیل به عمل آمد.

عبدالحمید احمدی رئیس انجمن ورزشی نویسان ایران طی سخنانی در این مراسم با تبریک روز جهانی ورزشی نویسان به تمامی جامعه‌ مطبوعات و رسانه‌های ورزشی کشور، بر اهمیت خطیر نقش رسانه در عرصه اطلاع رسانی تاکید و خواستار همکاری هرچه بیشتر مطبوعات و صدا و سیما با این انجمن برای بهبود فعالیت‌های کمی و کیفی به اعضا شد.

وی همچنین با تاکید بر ارتقاء موقعیت و جایگاه خبرنگاران ورزشی نویس، توجه بیشتر خبرنگاران داخلی برای ایجاد ارتباط بیشتر با نهاد‌های بین‌المللی مرتبط را خواستار شد.

پیشکسوتان عرصه خبر ورزشی که امروز از سوی انجمن خبرنگاران و نویسندگان ورزشی مورد تجلیل قرار گرفتند

در پایان این مراسم که با حمایت ستاد برگزاری دومین دوره المپیاد ورزشی و شرکت ال جی برگزار شد، انجمن خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان ورزشی از محمد اینانلو، تورج لارودی، جعفر تبریزی، محمدرضا تهرانی، محمدرضا میرزائیان، خسرو والی‌زاده و علی رئیسی از پیشکسوتان عرصه خبر ورزشی که سابقه طولانی در رسانه های ورزشی دارند با اهدا لوح یادبود و هدایایی تقدیر کرد.

شرکت الکترونیکی ال جی که طی سالهای گذشته یکی از حامیان مالی ورزش ایران بوده و مسابقات متعددی را با حضور تیم های خارجی در ایران برگزار کرده است، در این مراسم نیز به کمک انجمن خبرنگاران، عکاسان و نویسندگان ورزشی آمد.

امیررضا خادم نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و قهرمانی کشی جهان و المپیک ، وحید مرادی رئیس فدراسیون شنا و دبیرکل کنفدراسیون شنا آسیا و جمع کثیری از پیشکسوتان عرصه خبر از جمله مهمانان ویژه این مراسم بودند.