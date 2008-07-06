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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۵

تداوم مذاکرات تشکیلات خودگردان با رژیم اسرائیل در آمریکا

گروهی از مذاکره کنندگان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین 10 روز دیگر در آمریکا با همدیگر گفتگو خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش ویکلی، "نبیل ابوردینه" سخنگوی ریاست دولت خودگردان فلسطینی گفت: گروه گفتگو کننده فلسطینی و اسرائیلی 10 روز دیگر در ایالات متحده با همدیگر دیدار خواهند کرد که مقام های آمریکایی نیز به گفته وی در این  نشست حضور خواهند داشت.

ابوردینه همچنین رژیم اسرائیل را عامل شکست روند صلح دانست و گفت که مسئولیت نبود پیشرفت در گفتگوها بر گردن تل آویو است.

گفتنی است که رژیم اسرائیل و مقام های دولت خودگردان پس از کنفرانس آناپولیس آمریکا در نوامبر گذشته که با  شکست روبرو شد، بار دیگر وارد گفتگوها شده اند اما ازآنجا که این گفتگوها به صورت محرمانه صورت گرفته هیچگونه پیشرفت ملموسی حاصل نشده است.

 

کد مطلب 711686

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