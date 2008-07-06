لطف الله فروزنده درگفتگو با خبرنگار مهر، بحثهای زودرس انتخاباتی را حربه اصلاح طلبان دانست وگفت: به اصولگرایان توصیه می کنیم سعی درخدمت صادقانه به مردم داشته باشند وفریب این بازی دوم خردادی ها را نخورند و با بالابردن کارآمدی خود سرگرم صرف مباحث سیاسی نشوند .

فروزنده همچنین در بیان نتایج جلسه شورای مرکزی شب گذشته جمعیت ایثارگران اظهار داشت : موضوع تحولات اقتصادادی دولت ازجمله موارد مطرح شده بود و دراین زمینه اعضای جمعیت معتقدند موضوع تحولات اقتصادی امری مثبت است ولی باید جزئیات این طرح مورد بررسی ویژه قرار گیرد و ما معتقدیم این طرح باید در منصه نظر تخصصی کارشناسان قرار گیرد .

وی در مورد دیدگاه جمعیت ایثارگران دربرابر رفتار کشورهای اروپائی در بحث هسته ای گفت : معتقدیم بحث هسته ای حق مسلم ایران است و خواستار تعامل مثبت اروپائیان با ایران هستیم .

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تهدید آمریکا به حمله نظامی را حربه زنگ زده آمریکائیان توصیف کرد و گفت : آمریکائیان باید بدانند استفاده از این حربه در افغانستان و عراق آنها را دچار چالش جدی کرده است .

وی تاکید کرد : آمریکا قدرت ایران را نادیده گرفته است و از عقلای آمریکا بعید است که اجازه دهند عده ای در این کشور دست به این رفتار احمقانه بزنند .