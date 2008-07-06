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۱۶ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

فروزنده در گفتگو با مهر:

بحث‌های زودهنگام انتخاباتی حربه دوم خردادی‌ها است

بحث‌های زودهنگام انتخاباتی حربه دوم خردادی‌ها است

سخنگوی جمعیت ایثارگران مشغول کردن اصولگرایان به بحث های زود هنگام انتخاباتی را بازی اصلاح طلبان ارزیابی کرد و به اصولگرایان توصیه کرد که با افزایش کارآمدی خود زمینه مقبولیت هرچه بیشتر خود را فراهم آورند .

لطف الله فروزنده درگفتگو با خبرنگار مهر، بحثهای زودرس انتخاباتی را حربه اصلاح طلبان دانست وگفت: به اصولگرایان توصیه می کنیم سعی درخدمت صادقانه به مردم داشته باشند وفریب این بازی دوم خردادی ها را نخورند و با بالابردن کارآمدی خود سرگرم صرف مباحث سیاسی نشوند .

فروزنده همچنین در بیان نتایج جلسه شورای مرکزی شب گذشته جمعیت ایثارگران اظهار داشت : موضوع تحولات اقتصادادی دولت ازجمله موارد مطرح شده بود و دراین زمینه اعضای جمعیت معتقدند موضوع تحولات اقتصادی امری مثبت است ولی باید جزئیات این طرح مورد بررسی ویژه قرار گیرد و ما معتقدیم این طرح باید در منصه نظر تخصصی کارشناسان قرار گیرد .

وی در مورد دیدگاه جمعیت ایثارگران دربرابر رفتار کشورهای اروپائی در بحث هسته ای گفت : معتقدیم بحث هسته ای حق مسلم ایران است و خواستار تعامل مثبت اروپائیان با ایران هستیم .

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تهدید آمریکا به حمله نظامی را حربه زنگ زده آمریکائیان توصیف کرد و گفت :  آمریکائیان باید بدانند استفاده از این حربه در افغانستان و عراق آنها را دچار چالش جدی کرده است .

وی تاکید کرد : آمریکا قدرت ایران را نادیده گرفته است و از عقلای آمریکا بعید است که اجازه دهند عده ای در این کشور دست به این رفتار احمقانه بزنند .

 

کد مطلب 711688

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