عرضه لباس عروس اقوام و ژورنال اسلامی در جشنواره زنان سرزمین من

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز قند فروش امروز در نشست خبری ‌اظهار کرد: سومین جشنواره زنان سرزمین من 25 تیر تا چهارم مرداد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با محوریت لباس نوجوان و لباس عروس اقوام برگزار می‌شود.

وی با بیان این که این جشنواره در فضای 9 هزار متری فعالیت خواهد کرد، افزود: برای اولین بار ژورنال مد اسلامی در 100 صفحه رنگی در زمان شروع به کار جشنواره، چاپ و عرضه خواهد شد.

وی گفت: 98 درصد از طرح‌ها توسط اساتید دانشگاه‌های معتبر تهیه و ارائه شده است و ویژگی نوآوری به ویژه در لباس نوجوانان و جوانان در نظر گرفته شده است. همچنین در طول مدت برگزاری جشنواره، نشست‌های تخصصی و محتوایی را برای نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها خواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: حدود 500 خانم می‌توانند از هر یک از شوهای لباس که عصرها برگزار می‌شود، بازدید کنند که در این میان نظرسنجی نیز از بازدید کنندگان صورت خواهد گرفت.

به گفته وی، طبق نظرسنجی‌های سال گذشته، بیشترین توجه خانم‌ها به لباس‌هایی با ویژگی‌های سنتی و ایرانی و صنایع دستی روی پارچه و چادرهایی با راحتی بیشتر بوده است.

قندفروش افزود: در جشنواره امسال، استان‌های گیلان، سیستان و بلوچستان، کردستان وایلام به شکل ویژه فعال خواهند بود.

مشاور استاندار تهران با بیان این مطلب که قرار بود جشنواره سرزمین من، همانند سال‌های قبل در ایام تولد حضرت فاطمه الزهرا (س) برگزار شود، گفت: اما به دلیل تاخیر در ایجاد هماهنگی‌ها، برگزاری این جشنواره حدود 20 روز به تاخیر افتاد.

وی توضیح داد: از اسفند ماه 86، درخواست مجوز برگزاری، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد، اما این روند تا پایان اردیبهشت ماه مسکوت ماند و به دلیل نوپا بودن کمیته ساماندهی مد و لباس، کار معطل ماند.

قندفروش در ادامه خاطر نشان کرد: طبق برنامه قرار بود، تعداد مهمانان خارجی این جشنواره از 50 کشور باشد، اما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها تعداد مهمانان به حدود 25 کشور کاهش پیدا کرد.

وی با تاکید بر این مطلب که برگزاری سالانه جشنواره سرزمین من به تایید شورای اجتماعی کشور و شورای فرهنگی و اجتماعی استان تهران رسیده است، خاطر نشان کرد: به جشنواره امسال بیش از دو هزار طرح ارجاع داده شده و این امر نشان دهنده ظرفیت‌های خوب طراحان ایرانی و توجه آن‌ها به پوشش ایرانی و اسلامی است، اما متاسفانه هنوز برخی از ناهماهنگی‌ها برای برگزاری این جشنواره وجود دارد.

قندفروش با تاکید بر این مطلب که صنف پوشاک فروشان و به خصوص صنف مانتوفروشان علیرغم هماهنگی‌ها و قول‌های قبلی، کارشکنی کردند و برای عرضه محصولات طراحان هماهنگی لازم را نداشتند، افزود: با این وجود ما مجبور شدیم، به سراغ کارگاه‌های کوچک مانتوفروشی برویم.