سوریه خواستار رسیدگی سازمان ملل به دفن زباله های هسته ای در جولان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی هاآرتص، سوریه در شکایتی که به سفیران سنگال، سریلانکا و مالزی اعضای گروه حقیقت یاب سازمان ملل تحویل داده از این گروه خواسته است تا به گزارش های مربوط به اقدامات خلاف قانون رژیم اسرائیل در بلندیهای جولان رسیدگی کند.

سوریه در این گزارش یک سری از اقدامات نقض حقوق بشر و تبعیض اسرائیل علیه ساکنان "دروزی" بلندی های جولان را بر شمرده است.

دمشق همچنین رژیم اسرائیل را متهم کرده است که این رژیم کارتهای هویت دانش آموزانی را که از تحصیل از سوریه بازمی گردند توبیخ می کند و اینکه ساکنان به محکومیت های شدید خود در زندان های اسرائیل برای سالها ادامه می دهند.

بلندی های جولان فلاتی است که در بین کشورهای لبنان، اردن ، سوریه، و فلسطین قرار گرفته است که مساحت آن 1860 کیلومتر مربع به گفته سوری ها، و 1158 کیلومتر مربع طبق گفته اسرائیلی هاست که رژیم اسرائیل در جنگ شش روزه سال 1967 آن را به همراه بخشهایی از کرانه باختری و بیت المقدس به اشغال خود در آورد.

در ماهای اخیر رژیم اسرائیل و سوریه با میانجیگری ترکیه سه دور از مذاکرات مربوط به پایان اشغال این منطقه را صورت داده اند اما هنوز نتیجه ملموس از این گفتگوها به دست نیامده است.