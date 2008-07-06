صمصامی بر ترویج عدالت مالیاتی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، حسین صمصامی با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور استفاده از همه ابزارها باید در راستای شفافیت فضای اقتصادی کشور و تحقق عدالت مالیاتی گام بردارد.

وی افزود: طرح اصلاح نظام مالیاتی کشور از برنامه های تحول اقتصادی دولت است که همه تلاشها باید معطوف به اجرای هر چه موثرتر پروژه هایی باشد که به اصلاح نظام مالیاتی منتج می شود.

وی اظهار امیدواری کرد که اصلاحات نظام مالیاتی با سرعت بیشتری استمرار یابد و نارسایی هایی که به طور طبیعی در گذار از سیستم سنتی به مکانیزه ایجاد میشود هر چه سریعتر بر طرف شود تا زمینه های اجرای موفقیت آمیز طرح تحول اقتصادی رئیس جمهور فراهم گردد.

وی در پایان پیام خود تصریح کرد که ترویج عدالت مالیاتی موجبات تحقق اعتماد سازی عمومی و شفافیت فضای اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد.