پیروزی پرگل نوجوانان ایران برابر چین / شاگردان دوستی به مرحله نیمه نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی تورنمنت روسیه موفق شد با نتیجه 7 بر صفر برابر تیم نوجوانان چین به برتری دست یابد. در این دیدار علی سینا ربانی (2گل)، علی حیدری، احمد اسکندری، اکبر ایمانی، علی درویشی و کاوه رضایی برای تیم فوتبال نوجوانان ایران گلزنی کردند.

برپایه این گزارش، شاگردان علی دوستی با این پیروزی 6 امتیازی شدند و به مرحله نیمه نهایی تورنمنت روسیه صعود کردند اما هنوز حریف آنها در این مرحله مشخص نشده است.

نوجوانان فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در این رقابت ها با نتیجه 3 بر صفر و با گل های کاوه رضایی (2گل) و اکبر ایمانی برابر نوجوانان اردن به پیروزی دست یافتند. این تیم روز سه شنبه در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی تورنمنت نوجوانان روسیه برابر تیم نوجوانان "منطقه آمور" این کشور به میدان می رود.

تورنمنت فوتبال روسیه با حضور هشت تیم از تاریخ 13 لغایت 23 تیرماه برگزار می شود که تیم کشورمان درگروه B این مسابقات با تیم های اردن، چین و"منطقه آمور" روسیه در شهر "یاکوتسن" همگروه است و رقابت های گروه A این مسابقات نیز با حضور تیم های "ساخا"، تایلند ، یمن و منطقه "چیتا" روسیه در شهر "مینیری" برگزار می شود.

شاگردان علی دوستی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می کند. شاگردان دوستی در گروه A این رقابت ها با تیم های ازبکستان (میزبان مسابقات)، بحرین و سنگاپور همگروه است.