مشهد اولین میزبان مسابقات بین المللی قران کریم در خارج از پایتخت است

حجت الاسلام حیدر مصلحی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص برگزاری این دوره از مسابقات افزود: در سالهای گذشته مهمترین خواسته قاریان بین المللی قرآن کریم زیارت بارگاه منور امام رضا (ع) بوده است لذا با توجه به پیشینه افتخارآمیز مشهد در مباحث قرانی این شهر برای میزبانی این مسا بقات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: قاریان بین المللی ایران بالاترین جایگاه را در بین کشورهای اسلامی دارا هستند و سطح برگزاری مسابقات به گونه ای است که سایر کشورهای اسلامی مسابقات ایران را عادلانه ترین مسابقات جهان می دانند.

وی در خصوص بودجه در نظر گرفته شده برای این دوره از مسابقات گفت: نزدیک به 10 میلیارد ریال برای گسترش و ترویج قران در نظر گرفته شده است که بخشی از آن اختصاص به برگزاری مسابقات و بخش اعظم آن مربوط به برنامه های جنبی در خصوص گسترش فرهنگ قرآنی در استان خراسان رضوی خواهد بود.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشورتصریح کرد: حمایت های گسترده امام جمعه مشهد و به خصوص آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی برای هر چه بهتر برگزار شدن این مسابقات بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که تالارقدس آستان قدس رضوی برای مراسم افتتاحیه و اختتامیه به طور رایگان در اختیار مسابقات قرار گرفته است.

حجت السلام مصلحی اظهار داشت: این مسابقات در ایجاد انگیزه و روی آوردن به قرآن نقش بسزایی داشته است و قرائت هنر موسیقی قرآن است و نفوذ آن در جان انسان ها به واسطه همین موسیقی زیبا میسر می شود.

بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از 8 تا 14 مرداد ماه جاری در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.

