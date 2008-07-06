42 طرح از استان فارس برای طرح آمایش صنعتی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهپری در همایش توسعه صنعتی در شهرستان قیرو کارزین افزود: اغلب طرح های انتخاب شده در بخش صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی بوده که تامین تسهیلات آن را وزارت صنایع و معادن به عهده گرفته است.

وی افزود: توان مالی سرمایه گذار در طرح های آمایش متناسب با حجم سرمایه گذاری طرح ها از ضروریات پذیرفتن طرح در ستاد راهبردی آمایش است.

وی همچنین با اشاره به محرومیت شهر قیر گفت: با توجه به محرومیتهای این شهر سازمان گسترش و نوسازی تا 40درصد در بخش توسعه و صنعتی مشارکت کرده تا صنعت در این شهر و امثال این شهرها گسترش یابد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس اضافه کرد: فضای سرمایه گذاری و ایجاد فضای ترکیبی اعم از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ به صورت مناسب در شهرستان قیرو کارزین وجود دارد.

شهپری ادامه داد: پیدا کردن سرمایه گذار و آوردن او در این فضا برای توسعه و پیشرفت صنعت در شهر قیر و شکوفا شدن پتانسیل های این شهر ارزش زیادی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در کارخانه بسته بندی این منطقه 5/1میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد همچنین احداث یک سردخانه دو مداره با توجه به محصولات باغی شهرستان قیر و کارزین، سرمایه ای 5/2میلیارد تومانی را می طلبد لذا اگر در این مقوله مهم سرمایه گذار 15درصد اعتبارات را تامین کند مابقی را دولت و سازمان صنایع و معادن فارس با معرفی به بانکهای عامل فراهم می کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: امروزه نباید به صنعت نگاه منطقه ای داشته باشیم بلکه نگاه و فکر در صنعت باید به صورت ملی باشد که این نگاه طی مدت اخیر شروع شده است.

شهپری یاد آور شد: به منظور رشد و توسعه صنعت در مراحل پایین دستی و بالا دستی صنایع کوچک، متوسط بزرگ، سازمان صنایع و معادن و وزارت صنایع نقش راهنما، هدایت کننده و حمایت کننده را ایفا می کند.